ČT nadále oslovuje nejvíce diváků, roste zejména ČT sport

03.06.2021 18:42

DNES!

Česká televize je nadále nejsledovanějším vysílatelem v Česku. V čele sledovanosti zůstává jak v rámci celého dne, tak i v hlavním vysílacím čase. Navíc v období prvních pěti měsíců roku byla nejsledovanější od roku 1998. V květnu zaznamenal největší nárůst program ČT sport, jenž aktuálně nabízí přenosy hokejového mistroství světa z lotyšské Rigy, a dařilo se i stanici ČT3, která v cílové skupině starších diváků dosáhla na nejlepší letošní výsledek.

Za prvních pět měsíců tohoto roku je Česká televize s celkovým podílem na publiku 32,72 % suverénně nejsledovanějším tuzemským televizním vysílatelem. Každý týden svým vysíláním dokáže oslovit více než 7,5 milionu diváků starších čtyř let. Kromě celodenního vysílání zůstává jedničkou i v době prime-time (19-22 hodin), kdy s podílem na sledovanosti 31,84 % dosáhla na nejlepší výsledek posledních dvaceti let.

Pro program ČT sport byl květen nejúspěšnější měsíc uplynulých dvou let, a to především díky zájmu o mistrovství světa v ledním hokeji, které letos hostí Lotyšsko. Divácky nejoblíbenější jsou tradičně zápasy s českou účastí. Nejsledovanější prozatím bylo utkání českých hokejistů s Bělorusy, jež sledovalo více než 1,4 milionu diváků starších čtyř let a dalších 80 tisíc jej vidělo živě prostřednictvím internetu. Vyjma aktuálního hokejového šampionátu navíc divákům ČT sport v následujících měsících nabídne další dvě velké sportovní akce - fotbalové EURO a olympijské hry z Tokia.

V předchozím měsíci se výrazně dařilo i dalším tematickým stanicím. Trojka, jež v březnu slavila první rok vysílání, zaznamenala letos dosud nejvyšší zájem o svůj program. Nejoblíbenějším kanálem pro dětské diváky zůstává jednoznačně Déčko, které s podílem 29,40 % v cílové skupině 4-12 let dosáhlo rovněž nadprůměrného výsledku.

Stanice České televize dosahují i nadále také nadprůměrných kvalitativních parametrů. Diváci jsou nejvíce spokojeni s programovou nabídkou ČT2, ČT sport nebo ČT3.

Zdroj: ATO -Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni: 01. 06. 2021

zdroj: ČT