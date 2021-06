Nova natáčí další řadu seriálu Policie Modrava

07.06.2021 10:06

TV Nova začala natáčet čtvrtou řadu úspěšného seriálu Policie Modrava. Po třech letech se dočkal dalšího pokračování. Jeho fanoušci se opět mohou těšit nejen na zajímavé a napínavé kriminální příběhy z autorského pera Jaroslava Soukupa, zasazené do úžasné scenérie Národního parku Šumava, ale také na všechny své oblíbené postavy.

Hlavní hrdinkou nových dílů zůstává zkušená kriminalistka Jana Vinická v podání Soni Norisové a její vyšetřovací tým stále tvoří Filip Tomsa, Jaroslava Stránská, Zdeněk Palusga, Michal Holán, Matěj Dadák, Jan Monczka a další. Chybět nebudou ani jiné oblíbené herecké hvězdy jako Stanislava Jachnická, Jana Boušková, Táňa Medvecká, Václav Krátký nebo Martin Zahálka. Stejně jako v minulých sériích plánuje i tentokrát režisér Jaroslav Soukup plnohodnotně obsadit také menší epizodní role.

▲ Natáčení seriálu seriálu Policie Modrava (foto: Nova)

Diváci nepřijdou ani o postavu majora Koutného v podání charismatického Jaroslava Satoranského, který se i v této řadě „vrátí na místo činu“: „ Je to pro mě srdeční záležitost, na natáčení se moc těším. Také mám velkou radost z pozitivních reakcí a ohlasů na seriál ze svého okolí .“

Na prvním natáčecím dni, kterému dokonce přálo i příjemné jarní počasí, panovala skvělá atmosféra. Do Srní, kde se natáčelo, přijeli oblíbení herci s dobrou náladou a úsměvem na tváři. Ze shledání byli všichni upřímně nadšení. „ Když jsme včera přijeli poprvé do Srní a sešli jsme se s celým štábem, tak jsem měl pocit, jako by žádná natáčecí pauza nebyla. A opět mě okouzlila místní krajina a krásné prostředí ,“ dodává Michal Holán alias Krásný Jája.