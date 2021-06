Nový Short-Throw objektiv Panasonic

15.06.2021 12:55

Společnost Panasonic na veletrhu ISE 2021 představila nový Short-Throw Zoom objektiv pro svůj tříčipový DLP™ projektor PT-RQ50K se svítivostí 50 000 lumenů. Objektiv reaguje na rostoucí poptávku po interiérové zážitkové zábavě vyžadující jasný obraz s vysokým rozlišením a prostorově úspornou instalaci.

Díky strhující reprodukci obrazu ve 4K rozlišení na velké ploše, bez stínů a na krátkou vzdálenost objektiv ruší Panasonic ET-D3QW200 bariéru mezi divákem a zobrazovaným obsahem. Pro usnadnění instalace a zvýšení kvality obrazu v místech s omezeným prostorem disponuje tento flexibilní objektiv funkcemi optického zoomu a širokého rozsahu V/H Lens-Shift, zatímco jeho krátká projekční vzdálenost a konstrukce ve tvaru písmene L zmenšují hloubku instalace.

Realistické přirozené záběry ve 4K rozlišení diváky lákají

▲ Nový objektiv Panasonic (foto: Panasonic)

Tvůrci projekcí mají nyní možnost realizovat své vize od samostatných velkoplošných projekcí až po 360° panoramata. Krátký projekční poměr (0,55-0,65:1, nativní 4K rozlišení, 4096 x 2160) znamená projekční vzdálenost přibližně 4370 mm (172 palců) pro 350palcový obraz. Diváci se mohou přiblížit na vzdálenost přibližně 1,8 m1 (5,9 stop) od promítací plochy, aniž by vrhali stín. Díky možnosti širokého rozsahu Vertical Lens-Shift (-8 %, +50 %2) mohou uživatelé odstranit odsazení projekční plochy a umístit horní a dolní část obrazu tak, aby se dotýkal stropu a podlahy, čímž se dosáhne kompletního pokrytí stěn bez mezer. Krátká projekční vzdálenost s nulovým odsazením projekční plochy přispívá k plynulé prezentaci obrazu a hlubšímu ponoření do projekce.

Vynikající flexibilita zaručí jednodušší instalaci

Konstrukce ve tvaru písmene L v kombinaci s výjimečně krátkým rozptylovým poměrem pro objektiv se svítivostí 50 000 lumenů snižuje hloubku instalace. Tato úspora hloubky umožňuje promítání velmi jasného obrazu v prostorách, které by jinak byly příliš úzké na to, aby se do nich vešel projektor s takovým výkonem. Objektiv navíc zjednodušuje a urychluje instalaci projektoru a umožňuje snadné nastavení polohy obrazu po usazení projektoru.

Tento nejnovější přírůstek doplňuje kompletní řadu UST objektivů napříč celým portfoliem LCD, jednočipových DLP a tříčipových DLP projektorů Panasonic. To zajišťuje splnění požadavků na instalaci projektorů s jakýmkoli jasem.

zdroj: Panasonic