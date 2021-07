28,2E: Testuje hudební tv zaměřená na 80. léta

02.07.2021 21:33

včera

Fanoušci populární hudby 80. let minulého století získají již brzy další televizní stanici. Na satelitu Astra 2G (28,2°E) začala v silném evropském svazku testovat nová televizní stanice s názvem That's 80s.

Televizní stanice s názvem That's 80s se objevila volně ( FTA) na kmitočtu 11,582 GHz v evropském svazku družice Astra 2G. Vysílání je šířeno v MPEG-2 v SD rozlišení (544x574px, audio 128 kbit/s MPEG). Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy.

▲ That's 80s - záběr z příjmu stanice

Stanice se vysílá na programové pozici s názvem 52139, což značí zkušební provoz. Nicméně je již k dispozici elektronický programový průvodce (EPG), který diváky láká na cestování světem ikonických umělců a klasických melodií.

▲ That's 80s - záběr z příjmu stanice

Bude to již druhá stanice zaměřená na hudbu 80. let. Na stejném satelitu se totiž vysílá také stanice NOW 80s, která rovněž vysílá FTA a tvoří skupinu stanic spolu s dalšími programy NOW 70s a NOW 90s zaměřené na hudbu 70., resp. 90. let.

technické parametry - That's 80s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA