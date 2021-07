LOH 2020 Tokio: 300 premiérových hodin na ČT

19.07.2021 11:27

DNES!

Od pátku 23. července do neděle 8. srpna, na programu ČT sport, a s důrazem na disciplíny s medailovými ambicemi českých reprezentantů a starty českých sportovců. Česká televize odvysílá v pořadí druhé olympijské hry v roli nevýhradního vysílatele.

Podmínky tzv. podlicence dovolují odvysílání tří set hodin premiérových přenosů. Česká televize si nad rámec vyjednala také možnost repríz, což vzhledem k sedmihodinovému časovému posunu v Tokiu dovolí ukázat klíčové momenty her i v atraktivnějších odpoledních a podvečerních časech.

„ Česká televize má jako nevýhradní vysílatel limity časové i programové. Můžeme v součtu odvysílat tři sta hodin premiér, a to pouze na jednom kanálu a bez možnosti využití webového streamu s odlišným programem. Dle licenčních ujednání bude Česká televize vyrábět národní program s výrazným zaměřením na účast českých sportovců ,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský a doplňuje, co tato omezení budou znamenat pro diváky: „ Při nejlepší vůli nemůžeme poskytnout stejně velkorysý obsah všem olympijským disciplínám. Z olympiády v Riu jsme vysílali na dvou programech a osmi streamech, a kromě české účasti nabízeli medailovou fázi téměř všech sportů. To nyní nepůjde. Prioritou tak pro nás zůstávají disciplíny s medailovými ambicemi našich reprezentantů a olympijské starty českých sportovců .“

▲ Žijeme Tokiem (foto: ČT)

Práva na vysílání olympijských her prodává Mezinárodní olympijský výbor po celcích. Do roku 2016 je na evropském kontinentu poskytoval Evropské vysílací unii, která o právech za veřejnoprávní televize vyjednává. V soutěži na roky 2018-2024 však tato práva získala v přepočtu za 1,3 miliardy eur americká společnost Discovery Communications, většinový vlastník placených kanálů Eurosport. Česká televize tak stejně, jako všichni ostatní nevýhradní vysílatelé, může vysílat olympijské přenosy s omezeními v rozsahu smlouvy s Discovery.

Kromě těch, které jsou spojeny s licenčním ujednáním, přinesou některé limity i zpřísněná bezpečnostní opatření. „ Podle rozhodnutí organizátorů smí komentátorskou pozici původně určenou pro dva komentátory obsadit jen jedna osoba a reportéři v Tokiu mohou po závodech natočit rozhovor se sportovci pouze v délce do devadesáti sekund. Rovněž museli všichni komentátoři a reportéři organizátorům odevzdávat hodinový plán pobytu v prvních čtrnácti dnech a v tomto období zároveň nesmí opustit jakousi bublinu pro média ,“ vyjmenovává některá z pravidel vedoucí projektu olympijského vysílání Robert Záruba.

Česká televize posílá do dějiště her dohromady osm komentátorů a osm reportérů. Kromě klasických komentátorských pozic na sportovištích budou část her komentovat redaktoři z mezinárodního vysílacího centra z Tokia a také z Kavčích hor, kde se k nim přidají experti.

„ Časový posun přesune většinu živého olympijského vysílání zejména do brzkých ranních a dopoledních hodin, s koncem kolem třetí hodiny odpolední. Program ČT sport tak zkombinuje přímé přenosy doplněné odpoledními a večerními záznamy, na šestou večer je vždy naplánován hodinový souhrn dne, který nabídne také rozhovory se sportovci ,“ doplňuje Robert Záruba. V prvním týdnu se vysílání ČT sport zaměří zejména na výkony českých tenistů a vodních slalomářů, z tradičních velkých olympijských sportů pak na gymnastiku a plavání. Ve druhém se přidá atletika a z pohledu českého zastoupení dostane prostor třeba kanoistika.

Letní olympijské hry vysílá Česká televize od pátku 23. července. Diváci je uvidí na programu ČT sport a na webu České televize.

zdroj: ČT