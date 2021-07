Hledání ztracené Atlantidy v dokumentu na Discovery

20.07.2021 16:33

Bájný kontinent o velikosti Malé Asie a Libye dohromady, obydlený civilizovanou společností, jenž kvůli mohutné přírodní katastrofě podlehl zkáze přibližně kolem roku 9600 př. n. l.

Tak nějak popisoval Atlantidu ve svých spisech řecký filozof Platón. Dodnes se však vedou spekulace, zda pradávný kontinent vůbec existoval a kde se nacházel. Příběh starověkého ztraceného města Atlantidy je jednou z největších historických záhad všech dob, které se celoživotně věnuje také odborník Stel Pavlou, hlavní protagonista nové show na Discovery Hledání Atlantidy (Hunting Atlantis).

Jediným zdrojem informací o existenci Atlantidy jsou Platónovy spisy. Atlantida měla být hustě osídlená země s utopickou společností, tvořena hlavním městem a okolními třemi prstenci ostrovů obklopenými vodou. Zatímco hlavní město bylo vybudováno z bohatě zdobených domů a lázní, okolním ostrovům dominovala divoká a nezkrotná příroda, bohatá na naleziště zlata, stříbra a dalších drahých kovů.

▲ Hledání Atlantidy (foto: Discovery)

Největší otazníky, opředené pověstmi a spekulacemi badatelů, se však vztahují k místu, na kterém se tato velmi úrodná a vyspělá země mohla nacházet. Tajemné příběhy naznačují, že se Atlantida potopila do moře po mohutné tsunami nebo ničivém zemětřesení přibližně kolem roku 9600 př. n. l. Platón ve svých spisech uvádí, že se nacházela v oceánu vně Heraklových sloupů. Přestože se většina odborníků domnívá, že těmito sloupy je myšlen Gibraltarský průliv, zcela jisté to není. Někteří výzkumníci věří, že by se záhadný ostrov mohl nacházet na Krétě, Azorských ostrovech nebo na Kypru. Jiní za místo domnělého ráje považují Irsko či dokonce Arktidu. Ať tak či onak, o přesné lokalitě se dodnes vedou vášnivé debaty. Žádné přesvědčivé důkazy totiž zatím předloženy nebyly.

Za lovem ztracené Atlantidy se vydává i britský scenárista a autor žánru spekulativní fikce Stel Pavlou společně s přední vulkanoložkou Jess Phoenixovou. Zatímco Pavlou je autorem průkopnické teorie o novém datu zničení Atlantidy, které odhaduje těsně před začátkem pátého tisíciletí př. n. l., Jess Phoenixová se dlouhodobě zabývá vznikem a složením sopek, sopečnou činností či dalšími projevy vulkanismu, jež ji během kariéry zavedly na všechny kontinenty světa. Společnými silami se nyní jednou provždy pokusí přijít na kloub největší archeologické záhadě všech dob. Vyzbrojeni novými důkazy budou cestovat po světě a pátrat po potopených městech, starodávných artefaktech i geologických katastrofách, které by je mohly navést k novým objevům.

▲ Hledání Atlantidy (foto: Discovery)

Jejich expedice je přivede hned na několik míst. V Černém moři prozkoumají sedm tisíc let starou kostru člověka pohřbenou ve zlatém pokladu. Tajuplný řecký ostrov jim pro změnu odhalí mohutnou mramorovou pyramidu postavenou vyspělou starověkou civilizací. Další dosud neprobádanou oblastí, do které oba badatelé zavítají, je chorvatské pobřeží u Jaderského moře, kde je podvodní část mostu přivede na stopu legendy o ztraceném městě. Tyto a další lokality mohou přinést nové důkazy směřující k nalezení záhadné Atlantidy.

Přesvědčte se na vlastní oči a staňte se součástí expedice Stela Pavlou a Jess Phoenixové z pohodlí vašeho domova prostřednictvím nového pořadu Hledání Atlantidy (Hunting Atlantis), který běží od 11. července každou neděli od 20 hodin na Discovery Channel.

zdroj: Discovery