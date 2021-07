Jak manipulace poslala na smrt nevinného člověka na Epic Drama

21.07.2021 11:30

DNES!

Na české obrazovky během léta přichází třídílný kriminální thriller Rillington Place, který je založen na skutečných událostech. Ty byly dost děsivé a stály život spoustu lidí.

Byl to případ, který v 50. letech 20. století otřásl celou Anglií. Jeho ústřední postavou je chladnokrevný vrah a manipulátor John Reginald Christie (toho v seriálu hraje Tim Roth), jenž měl ve skutečnosti i v seriálu na svědomí smrt minimálně osmi lidí včetně své vlastní ženy. Případ tehdy vrhl děsivé světlo na jinak poklidnou londýnskou čtvrť Notting Hill. A to nejen kvůli samotným vraždám, ale i kvůli tomu, co následovalo.

Christie totiž celou věc před soudem hodil na svého „jednoduššího“ souseda, Timothyho Evanse (Nico Mirallegro), a nejhorší na tom všem bylo, že soud tomuto manipulátorovi uvěřil. Evans byl nakonec oběšen a šlo o jeden z nejznámějších justičních omylů v historii Velké Británie.

▲ Miniserál Rillington Place (foto: Viasat)

Vrah žil v domě na ulici 10 Rillington Place a dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že se na této adrese děje něco nekalého. Jenže později pod záminkou ilegálního potratu nalákal Christie do svého domu nic netušící ženy, které poté znásilnil a zavraždil. Následně jejich těla ukryl na různých místech své zahrady a samotného domu. Ten byl tvůrci seriálu do děsivých detailů znovu vytvořen v Dumbartonu, kde bylo toto třídílné drama natáčeno.

Místo bylo inspirováno soudobými policejními fotografiemi a jeho vyladění dostala na starosti produkční designérka Pat Campbellová, jejíž dílo bylo nominováno na cenu Bafta.

▲ Miniserál Rillington Place (foto: Viasat)

Hlavní hvězda seriálu BBC Tim Roth je v roli Christieho takřka nerozeznatelná. Přitom známý byl Roth dost už předtím - zahrál si v několika filmech Quentina Tarantina, například Pulp Fiction nebo Osm hrozných. Sám Roth byl překvapen tím, jak šikovně dokázal vrah přetvářet skutečnosti, aby mu nejen soud, ale i všichni lidé okolo něho uvěřili a nadále jej považovali za ctihodného a starostlivého člověka.

Čtyři poslední vraždy se mu přitom „podařilo“ provést v pouhých třech měsících mezi prosincem 1949 a březnem 1950 a jednou z obětí byla tehdy i jeho žena Ethel, kterou v seriálu ztvárňuje slavná Samantha Mortonová, která byla už dvakrát nominovaná na Oscara. Zajímavé je i to, že Christie zavraždil také Evansovu ženu a jejich malou dcerku. Evansovu ženu si v seriálu zahrála neméně slavná Jodie Comerová.

Chcete-li se o případu dozvědět víc, a chcete-li se bát, nalaďte si 25. července ve 21:00 kanál Epic Drama. Právě v tuto dobu bude mít premiéru první dílů třídílného miniseriálu Rillington Place, který až děsivě dobře znázorňujícího jeden z nejstrašnějších případů Anglie 20. století.

zdroj: Viasat