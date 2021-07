Na vrcholu světa s TV Spektrum

21.07.2021 09:41

Majestátní hory, nedotčená příroda a dosažení dna svých sil. Mnoho lidí láká zdolávání vysokých hor kvůli výhledu na okolní přírodu, ti druzí posouvají své vlastní hranice. Ale oba tyto tábory spojuje touha vznést se na chvíli do oblak a mít pocit, že jim patří celý svět.

Pokud vás podobně uchvacuje pohled na vysoké pohoří a chtěli byste získat inspiraci kam vyrazit v nejbližší době, sledujte od 24. července od 17:00 seriál Nejkrásnější hory světa na TV Spektrum.

Nejkrásnější hory světa uvede TV Spektrum

Seriál Nejkrásnější hory světa se ve čtyřech částech bude věnovat čtyřem horským vrcholům, které v lidech vzbuzují největší zájem. Dozvíte se zajímavosti o nejvyšší hoře planety Mount Everest; prozkoumáte nejvyšší vrchol západní Evropy a rodiště moderního horolezectví Mont Blanc; navštívíte i africkou sopku Kilimandžáro, na které máte možnost zažít až pět ekosystémů a téměř autonomní počasí, díky čemuž je výstup na její vrchol jedním z nejpozoruhodnějších na světě; a poznáte kouzlo i nejextrémnějším a nejnebezpečnější hory v Británii, Ben Nevis. Kromě faktografických údajů se dozvíte o jejich historii i o fauně a flóře. Nefalšovaný a realistický obraz však získáte až z příběhů lidí, kteří se zmíněné hory snažili pokořit, ať už úspěšně nebo neúspěšně.

Hory většina z nás vnímá jako součást neživé přírody, která je, až na výjimečné eroze půdy, více méně statická. Zkušení horolezci nebo nadšení turisté by ale mohli odporovat. Každá hora vyzařuje něco jiného. Od respektu, přes zájem až strach, až po maximální uspokojení po jejím zdolání. Nejeden turista se „spálil“ při přecenění svých sil a mnozí z nich přišli až o život. Seriál Nejkrásnější hory světa nám ukáže nefalšovanou realitu lidské posedlosti zdolávat vrchol za vrcholem, které potvrdí nesčetné příběhy z reálného života. Od prvních pokusů viktoriánských horolezců až po dobu moderního horolezectví. Boj o život již při malém pochybení a podřízení se zákonu přírody, i taková je realita v horách.

Nejkrásnější hory světa uvede TV Spektrum

Pokud jste si mysleli, že stačí být rekreačním turistou a něco si o výstupu načíst, jste na velkém omylu. V první řadě musíte shromáždit výstroj a oblečení na všechny povětrnostní podmínky. Bez protiskluzových podložek a nepromokavé vrchní vrstvy ani nevycházejte z domu. Dalším, stejně důležitým, faktorem je fyzická kondice. A to nejen absolvované výstupy v horách za pěkného počasí, ale pravidelná vysoká zátěž v dešti, sněhu a mrazu. Cyklistika, fyzický trénink, plavání, běh a všechny sportovní aktivity, které vám pomohou nabýt lepší kondici.

Po příjezdu na místo výstupu je ideální aklimatizovat se na řidší vzduch a absolvovat zkušební výstup s menší zátěží. Asi nejtěžším úkolem, minimálně pro ženy, je sbalit si všechny potřebné věci pro přežití do co nejmenší zavazadel, ideálně do 40 litrového batohu. V neposlední řadě je třeba připravit se na všechny možné scénáře, změny počasí, alternativní trasy a případné zranění. Jste připraveni zdolávat nejkrásnější vrcholy světa nebo je raději přenecháte odborníkům?

Pokud vás láká vystoupit na nejkrásnější hory světa alespoň prostřednictvím televizních obrazovek, sledujte od 24. července od 17:00 seriál Nejkrásnější hory světa na TV Spektrum.

