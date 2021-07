19,2E: Nový kanál BILD HD startuje FTA 22. srpna

21.07.2021 09:57

DNES!

Přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E bude vysílat další bezplatný ( FTA) kanál ve vysokém rozlišení (HDTV). WeltN24, dceřiná společnost Axel Springer, se rozhodla šířit svůj nový program BILD přes satelit Astra.

Program BILD bude poskytován z pozice 19,2°E v rámci víceleté kapacitní dohody lucemburského satelitního operátora SES (Astra) a WeltN24. Podle nové dohody bude SES i nadále vysílat stávající programy Welt a N24 Doku, které vlastní WeltN24, dceřiná společnost Axel Springer SE. BILD bude třetím kanálem, který bude šířit přes Astru. Kromě toho bude SES poskytovat uplinkové a vysílací služby pro nejnovější zpravodajský kanál.

Nový FTA kanál BILD bude dostupný v HD rozlišení na pozici 19,2°E, na kmitočtu 10,964 GHz.

▲ Nový kanál BILD

BILD se zaměří na živé vysílání BILD LIVE, které bude pokrývat zpravodajství a aktuální informace od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00 hodin. V neděli bude BILD LIVE vysílat sportovní obsah od 9:00 do 13:00 hodin. BILD LIVE lze souběžně sledovat na N24 Doku.

Programová nabídka BILD bude obsahovat také dokumenty, reportáže, živé vstupy a talk show, které se budou věnovat mimo jiné politice, sportu a zábavě.

▲ Diváci u televizní obrazovky (foto: SES)

" Jít ráno do pekárny a vzít si hned ráno noviny BILD je pro mnoho lidí v Německu každodenním rituálem. Jsme hrdí na to, že můžeme našemu dlouholetému partnerovi Axel Springer SE pomoci rozšířit jeho televizní nabídku o tento pozoruhodný přírůstek. Společně s našimi satelity přeneseme titulky deníku BILD do německých obývacích pokojů: BILD v televizi, tak jak ho lidé znají ," řekl Christoph Mühleib, generální ředitel společnosti ASTRA Deutschland GmbH, která je součástí SES.

Frank Hoffmann, generální ředitel WeltN24, řekl: " BILD je jednou z největších evropských značek v mediálním sektoru. Proto je pro nás zásadní, abychom byli hned po spuštění kanálu snadno dostupní našim divákům prostřednictvím všech kanálů ."

plánované technické parametry - BILD HD (od 22.8.2021):

• Astra 1L (19,2°E), freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA