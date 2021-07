Letní olympijské hry 2024 v Paříži budou velkolepé

28.07.2021 10:40

DNES!

Tony Estanguet, předseda organizačního výboru Letních olympijských her v Paříži v roce 2024 a trojnásobný olympijský vítěz ve vodním slalomu, byl hostem virtuálního studia Cube v Londýně, kam se teleportoval z Tokia, aby Eurosportu poskytl exkluzivní rozhovor.

V Tokiu se Estanguet jako zástupce další hostitelské země zúčastní během závěrečného ceremoniálu 8. srpna 2021 předání pořadatelské štafety. Promluvil i o plánech na rok 2024.

Tony Estanguet se tři roky před zahájením Letních olympijských her 2024 netají tím, že Francie připravuje výjimečné hry, a to od zahajovacího ceremoniálu až po ikonická místa a prostory, kde se bude sportovat, včetně úpatí Eiffelovy věže, bulváru Champs-Elysée nebo ve Versailles. Cílem Francie je zpřístupnit olympijské hry co největšímu počtu diváků.

▲ Tony Estanguet v rozhovoru pro Eurosport (foto: Discovery)

„ Ještě nás čekají tři roky příprav, takže nemůžu být konkrétní, ale už teď mohu zaručit, že to bude fantastické ,“ prozradil v rozhovoru s moderátorkou Reshmin Chowdhury Tony Estanguet. „ Využijeme také Seinu, Louvre nebo Eiffelovu věž. Zahajovací ceremoniál, který je jedním z největších milníků olympiády, bychom rádi uspořádali v samotném centru Paříže. Sportovcům z celého světa chceme nabídnout jeden z nejlepších zážitků jejich života .“

Oficiální předání olympijské vlajky bude jedním z vrcholů závěrečného ceremoniálu, který se bude konat 8. srpna na olympijském stadionu v Tokiu. Guvernér Tokia předá vlajku do rukou starostky Paříže Anne Hidalgové. Ještě předtím Paříž ve 12minutové umělecké sekvenci představí své ambice pro rok 2024.

Práva pro vysílání Letních olympijských her v Paříži 2024 drží Eurosport, který je Domovem olympijských her v Evropě. Stejně jako letos se mohou diváci těšit na komplexní zážitek, který jim Eurosport zprostředkuje pomocí svých kanálů a aplikace Eurosport Player.

zdroj: Discovery