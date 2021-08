TV Prima natáčí nový krimiseriál Duch

16.08.2021 09:57

Nový, osmidílný krimiseriál s názvem Duch už se chystá pro diváky televize Prima. Hlavním hrdinou bude Emil Svoboda (Štěpán Benoni), který je sice policistou, ale ambice a odvaha mu trochu schází.

Po boku mu bude stát vyšetřovatelka Radka (Marta Dancingerová), která má na rozdíl od něj pro strach uděláno. Je to žena na svém místě.

Emil je vyšetřovatel v elitní jednotce Národní centrály proti organizovanému zločinu. Není to ale typický policista, je nenápadný a introvert. Je sice přátelský, ale nikdo z kolegů moc nestojí o přátelství s ním. Emil nevyniká ve fyzických akcích, zkoušky ze střelby dělává na spodní hranici a s kondičkou je na tom obdobně.

▲ Natáčení nového krimiseriálu Duch (foto: FTV Prima)

„ Jak jste si všimli, tak se hodně potí. To ale není můj pot, je umělý. Emil je takový spíš analytik, který pracuje na kriminálce - na ústředí proti organizovanému zločinu - a není zvyklý chodit do terénu. Vlivem nějakých okolností se dostane do akce, a ta dopadne všelijak. K Emilovi se totiž přidá takový pomocník, který mu změní život ,“ prozrazuje Štěpán Benoni, který bude mít po svém boku nejen záhadného pomocníka, ale i parťačku Radku (Marta Dancingerová).

„ Je to schopná, ambiciózní žena, která má ráda přesnost, disciplínu. Je i celkem ironická, což je mi blízké, v tom si rozumíme .“ Čím jsou si ale vzdálené, je Radčina drsná a odvážná stránka. „ V tom jsme od sebe na hony daleko ,“ říká herečka, která se díky natáčení potká i se svým filmovým hrdinou.

▲ Natáčení nového krimiseriálu Duch (foto: FTV Prima)

„ Jsem velká fanynka Harryho Pottera, a když jsem se dozvěděla, že tady bude můj milovaný Igor Karkarov, tak jsem se z toho lehce fanouškovsky přizhroutila. Ale je to taková spíš legrační vsuvka ,“ prozrazuje se smíchem Marta Dancingerová, která stojí opodál charismatického Predraga Bjelace. „ Samozřejmě, že tu hraji mafiána, nic jiného se mně nenabízí, takže mafián Darko Besarabić. Ale je v tom trochu háček ,“ naznačuje herec jugoslávského původu.

„ Já jsem velice šťastný, že dělám se Štěpánem a s Martou, převážně máme společné všechny obrazy, dobře se bavíme a čas utíká. Celkem bude mít seriál osm epizod, ale každá z nich je velice aktuální a někdy se váže i na to, co se reálně stalo, to je zase nový přístup .“ Jaký ale bude mít doopravdy vztah s policisty a jaký je skutečný motiv toho, že je jim po boku, to je otázka. „ Je tu háček - a ten vám prozradit nemůžu. Musíte být trpěliví ,“ usmívá se trochu záhadně Predrag Bjelac.

▲ Natáčení nového krimiseriálu Duch (foto: FTV Prima)

V seriálu Duch se dále objeví Petr a Pavel Baťkovi, Petr Vaněk, Pavel Nečas, herečka makedonského původu Verica Nedeska a další.

Novinka vzniká pod taktovkou režiséra Petra Bebjaka a Roberta Švedy v produkci DNA, producenta Rastislava Šestáka. Pod scénáři jsou podepsaní Peter Nagy, Tomáš Koňařík a David Laňka. O nasazení krimiseriálu Duch, bude Prima včas informovat.

zdroj: FTV Prima