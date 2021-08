TCL získává tři ocenění EISA pro rok 2021-2022

17.08.2021 18:29

Společnost TCL Electronics dosáhla mimořádného vítězství v oceněních EISA. Nejprve TCL získala ocenění „PRÉMIOVÝ LCD TELEVIZOR 2021-2022“ pro Mini LED TV 65C825, cenu za vynikající kvalitu, která se uděluje vysoce kvalitním LCD televizorům.

Poté TCL QLED TV 55C728 a TCL SOUNDBAR TS8132 získaly ocenění „TELEVIZOR S NEJLEPŠÍM POMĚREM VÝKON/CENA 2021-2022“ a „SOUNDBAR S NEJLEPŠÍM POMĚREM VÝKON/CENA 2021-2022“, což dokazuje, že si tyto produkty TCL díky svému výkonu v oblasti obrazu a zvuku získaly přízeň evropských odborníků na obraz a zvuk.

Televizor TCL 65C825 získal poprvé v historii společnosti TCL od odborníků na obraz a zvuk asociace EISA ocenění prémiový LCD televizor. TCL 65C825, který byl uveden na evropský trh v dubnu 2021, je 4K Mini-LED televizor kombinovaný s QLED, Android TV a audiosystémem Onkyo.

▲ TCL 65C825 (foto: TCL)

Díky nejmodernější technologii Quantum Dot, ale také díky druhé generaci AiPQ, která pro UHD upscaling ve velké míře využívá neuronové sítě AI s hlubokým učením, přináší model 65C825 společnosti TCL a celá řada C82 skutečný filmový 100% barevný objem složený z více než miliardy barev a odstínů a dokáže klasifikovat typ obsahu tak, aby byl obraz na televizní obrazovce velmi realistický.

Kromě toho je řada TCL C82 vybavena originální technologií TCL Mini LED. Díky tomuto vysoce výkonnému Mini LED displeji poskytují tisíce diod Mini-LED neuvěřitelný jas pro dramatické zvýraznění a bohatší a realističtější výkon HDR; precizně ovládané diody Mini LED poskytují úchvatný kontrast, díky čemuž je řada C82 schopna současně odhalovat nové detaily v tmavých oblastech i zrcadlových odlescích pro větší hloubku, detaily a prostor.

▲ TCL řada C72+ (foto: TCL)

Televizor TCL QLED 55C728 získal ocenění EISA „TELEVIZOR S NEJLEPŠÍM POMĚREM VÝKON/CENA 2021-2022“

V dubnu 2021 byl také uveden na trh mimořádně konkurenceschopný model 55C728 společnosti TCL, který jako jeden z nové řady C získal od asociace EISA ocenění „Televizor s nejlepším poměrem výkon/cena“ pro roky 2021-2022. TCL 55C728 je jedním z nově představených modelů řady TCL C72+ a využívá AiPQ druhé generace, Quantum Dot a 100Hz panel pro ostrý a plynulý obraz v kvalitě 4K HDR. Tento model je navíc vybaven funkcí Game Master Pro a podporuje všechny nejnovější formáty HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Luxusní bezrámečkový design řady TCL C72+ doplňuje elegantní kovový středový stojan, takže lze tento velkoplošný televizor snadno umístit na jakoukoli plochu v domácnosti.

Stejně jako TCL 65C825 je i oceněný televizor TCL 55C728 nyní Calman Ready, což znamená, že podporuje 3D LUT a více než 4000 bodů pro kalibraci barev, které používá software Calman pro automatickou kalibraci, a zlepšuje kvalitu barev pomocí technologie Aurora Color Engine.

▲ Soundbar TCL TS8132 (foto: TCL)

Soundbar TCL TS8132 získal ocenění EISA „SOUNDBAR S NEJLEPŠÍM POMĚREM VÝKON/CENA 2020-2021“

Společnost TCL, která zaznamenala velký úspěch se soundbary nabízejícími velmi pohlcující zvuk Dolby Atmos ve formátech přizpůsobených omezením mnoha spotřebitelů, uvádí letos na trh nový soundbar TS8132. Tento soundbar 3.1.2 Dolby Atmos s bezdrátovým subwooferem přináší pohlcující zvuk z oblíbených streamovacích služeb, TV a her. Model TS8132 získal od odborníků EISA na zvuk ocenění „SOUNDBAR S NEJLEPŠÍM POMĚREM VÝKON/CENA 2020-2021“.

Soundbar TCL TS8132 nabízí pohlcující zážitek jako v kině i na televizoru. Se soundbarem TCL TS8132 mohou uživatelé zažít Dolby Atmos v novém rozměru díky 3.1.2kanálovému nastavení, které poskytuje pohlcující zvuk do šířky i do výšky. Zákazníky ohromí nejen svým výkonem, ale i překvapivě elegantním designem a kompaktním, ale výkonným subwooferem. Kromě toho, že TS8132 nabízí skvělé zážitky z filmů a televizních pořadů, stane se také rychle vaším zvukovým centrem v obývacím pokoji díky vestavěnému Chromecastu a zaručené kompatibilitě Works with Apple AirPlay, Works with Hey Google a Works with Alexa pro připojení ke všem populárním zvukovým ekosystémům. Podporuje také rozhraní HDMI s eARC pro připojení k televizoru s podporou všech zvukových formátů a je kompatibilní i s Dolby Vision 4K pass-thru.

zdroj: TCL