Seriál Super drbna uvede HBO GO

16.09.2021 10:44

DNES!

Seriál HBO Max Super drbna se dočká druhé řady. Premiéra prvních šesti dílů proběhla 8. července, jednalo se o nejúspěšnější uvedení původní tvorby HBO Max v tomto roce.

Joshua Safran, scénárista a producent původního seriálu, se na nové verzi podílel coby showrunner. Nové rozšíření původní klasiky diváky zavede do newyorské čtvrti Upper East Side devět let poté, co internetová stránka původní blogerky přestala fungovat. Tady se seznámí s novou generací teenagerů navštěvujících soukromou školu, kteří se ocitají pod drobnohledem sociálních sítí.

Seriál Super drbna poodhaluje, jak moc se v uplynulé době změnily sociální sítě, ale i ráz samotného New Yorku. Předlohou nového seriálu jsou úspěšné romány Cecily von Ziegesar a také původní seriál Joshe Schwartze a Stephanie Savage, kteří na novém seriálu pracují jako producenti.

▲ Seriál Super drbna (foto: HBO)

V první sérii se představí Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez a Jason Gotay.

První víkend po uvedení měl seriál Super drbna rekordní sledovanost a ovládl také Twitter, kde obsadil první místo mezi trendy. Seriál při uvedení zaznamenal také celkem 15 miliard sociálních impresí a dalších 5,2 miliard impresí získal z obsahu, který se v souvislosti s ním objevil na TikToku.

Seriál Super drbna vyrábí společnosti Fake Empire a Alloy Entertainment ve spolupráci s Warner Bros. Television a CBS Studios. Seriál adaptoval, napsal a produkoval Joshua Safran ze společnosti Random Acts. Dalšími producenty jsou Josh Schwartz a Stephanie Savage ze společnosti Fake Empire a Leslie Morgenstein a Gina Girolamo ze společnosti Alloy Entertainment. Koproducentkou je Lis Rowinski ze společnosti Fake Empire.

zdroj: HBO