Operátor sítě Play získává společnost UPC Polska

23.09.2021 11:35

Společnost P4, která je součástí skupiny Groupe Iliad, podepsala ve středu 22. září smlouvu o prodeji a koupi 100% akcií společnosti UPC Polska se společností UPC Poland Holding B.V., která je součástí společnosti Liberty Global plc, za 7 miliard PLN (cca 38,4 mld Kč). Transakce nyní podléhá schválení Evropskou komisí.

UPC je z hlediska tržeb největší společností Liberty Global ve střední a východní Evropě, která nabízí televizní, širokopásmové a mobilní služby díky dlouhodobé spolupráci se sítí Play v modelu MVNO. Pozitivní zprávy v praxi znamenají nové příležitosti v oblasti konvergentních služeb určených pro individuální a firemní klientelu na polském trhu.

Podle společnosti P4 souvisí akvizice společnosti UPC sítí Play se snahou urychlit investice do optických sítí a přispívá k realizaci vize a ambicí společnosti investovat do nejmodernějších sítí, mobilních a širokopásmových služeb. Dlouhodobá ambice sítě Play poskytovat připojení po celé zemi přispěje k digitální transformaci polské ekonomiky a přinese prospěch individuálním i firemním spotřebitelům prostřednictvím inovativnějších a komplexnějších nabídek.

Očekává se, že transakce bude dokončena v první polovině roku 2022 a přinese společnosti Liberty Global (po splacení dluhu) volný peněžní tok ve výši přibližně 600 milionů USD.

Na konci června přesáhlo pokrytí sítě UPC v Polsku 3,7 milionu domácností a 1,5 milionu zákazníků s 1,3 milionu internetových služeb, 1,4 milionu televizních služeb a více než 600 000 služeb pevných linek.

Podle společnosti Liberty Global budou prostředky získané touto transakcí použity pro firemní účely společnosti Liberty Global, které mohou zahrnovat další investice do rozvoje podnikání a podporu víceletého programu zpětného odkupu akcií. V souvislosti s touto transakcí se společnost Liberty Global zavázala poskytnout společnosti Iliad přístup k určitým službám, především v oblasti sítí a technologií, a to až na dobu čtyř let. Konečná hodnota tohoto partnerství bude záviset na skutečné míře potřeb společnosti Iliad. Finančním poradcem společnosti Liberty Global při této transakci byla banka Credit Suisse.

zdroj: satkurier.pl + Liberty Global