DVB-T2: Prima chce vysílat své kanály v 540p

22.09.2021 22:17

Televizní skupina Prima chystá změnu v distribuci svých programů v pozemním vysílání, která nepotěší fanoušky kvalitního obrazu. V pozemním vysílání chce vysílat většinu svých programů v nižším rozlišení 540p (960x540).

Prima aktuálně vysílá v HD ready (720p) všechny programy v multiplexu 22 s výjimkou Prima +1 a Prima Star, které jsou v 540p.

▲ Sídlo společnosti FTV Prima

" Do budoucna zvažujeme možnost, že bychom podpořili za nějakých férových podmínek operátory placených televizí a zvýšili rozdíl v té kvalitě ," uvedl na konferenci Digimedia 2021 Lukáš Kubát ze společnosti FTV Prima. Do roka by se rozlišení programů Primy v pozemním vysílání mohlo změnit.

Rozlišení 720p by si mohl zachovat kanál CNN Prima NEWS, aby byl text na obrazovce dostatečně čitelný. V tomto rozlišení by mohl zůstat i hlavní kanál Prima. Vše je zatím ve stádiu jednání a úvah.