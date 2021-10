Prima chystá novou minisérii Půlnoční zpověď

29.09.2021 11:07

Další seriálovou lahůdku pro své diváky v těchto dnech připravuje televize Prima. Nová osmidílná minisérie od autorské dvojice Kateřiny a Jitky Bártů přinese napínavý psychologický příběh o přetvářce a lhaní v žánru černé komedie.

Děj se odehrává v několika časových rovinách a představuje divákům v hlavních rolích dvojici odcizených sourozenců Stelu a Alberta v podání Markéty Plánkové a Marka Lambory, kteří ve svých profesích - ona je vztahová terapeutka, on kněz - fungují pro své okolí, navzdory svým osobním traumatům z minulosti, jako dva trpěliví zpovědníci a chápaví poradci. Oba tak po letech nekomunikace a vzájemného nepochopení nečekaně propojí společné tajemství a záhadný zločin.

▲ Půlnoční zpověď (foto: FTV Prima)

Rozbuškou v celém osmidílném příběhu je konfliktní klientka Marianna Krausová, kterou hraje Denisa Nesvačilová a která na manželských terapiích u psycholožky Stely Skoumalové zachraňuje svůj vztah se zámožným podnikatelem Šimonem Krausem v podání Igora Orozoviče. Právě její bezohledné chování ovlivní osudy všech hrdinů v Půlnoční zpovědi. „ Marianna je mladá influencerka, která má za manžela velmi bohatého a vlivného člověka a chce si za každou cenu užívat. Je taky nezodpovědnou matkou dvou dětí, co si žije ten nejnabubřelejší život, jaký jde ,“ popisuje svoji postavu herečka. „ Je to mazaná manipulátorka, která jen dělá problémy. Víc prozradit nemůžu ,“ končí s výčtem Nesvačilová.

Mezi další klienty vztahové terapeutky Stely, kteří řeší své manželství, patří také Sabina Laurinová. I ta se divákům představí v nečekané herecké poloze. „ Renáta Hrušková navštěvuje manželskou poradnu a řeší situace, které trápí řadu lidí v běžném životě - nepochopení po sexuální stránce. Na terapii dochází se svým manželem, kterého tam doslova přivlekla, protože je velmi rázná a poněkud panovačná... Ve dvojici s Martinem Zounarem nenápadně proplouváme dějem, ale nakonec do něj velmi zásadně zasáhneme ,“ naznačuje Laurinová.

Bratra hlavní hrdinky, kněze a vědce v jedné osobě, Alberta Macha, kterému jeho starší sestra Stela celý život působí jenom komplikace, hraje Marek Lambora, který na natáčení oblékl kolárek a zcela změnil celkovou image. „V okamžiku, kdy jsem dostal nabídku na roli kněze, jsem to bral jako dobrý vtip,“ směje se Lambora. „ Ale když mi autorky projektu vysvětlily svou představu a já si pak přečetl scénář, hned jsem na roli kývl. Je to pro mě velmi netradiční postava, která má své velmi zajímavé, temné stránky .“

▲ Půlnoční zpověď (foto: FTV Prima)

Osmidílná minisérie vznikla podle původního scénáře dvojčat Kateřiny a Jitky Bártů, kdy se Jitka opět ujala režie celého projektu stejně jako předtím dalších úspěšných seriálů televize Prima - kriminálky TEMNÝ KRAJ s Lukášem Vaculíkem nebo komediální detektivky V.I.P. vraždy se Soňou Norisovou a Patrikem Děrgelem v hlavních rolích.

„ Půlnoční zpověď vzešla z námětu, který jsme měly v šuplíku rozdělaný už několik let, ale nikdy na něj nepřišla ta správná chvíle. Až teď. Stačilo pár úprav a vznikl úplně nový, originální koncept a formát, který nás moc baví. S každým seriálem chceme divákům vyprávět zábavnou formou nějaký zajímavý příběh a nadnést téma, se kterým se mohou ztotožnit ,“ přiznávají sestry, které představují svou další novinku.

„ Herce si do projektů pečlivě vybíráme a pokaždé se jim snažíme nabídnout roli, která pro ně bude určitá výzva, v níž mohou zazářit a diváci si je budou pamatovat. A tady se to, doufejme, podařilo ,“ přiznávají autorky, které o obsazení všech postav měly jasno od začátku. „ S Markétou Plánkovou se známe skoro dvacet let už z dob Rodinných pout. Přišlo nám, že právě ona krásně dozrála do postavy zajímavé ženy s tajemstvím, a tak pro nás byla její volba na Stelu jasná ,“ prozrazuje Kateřina Bártů, která projekt zastřešuje i jako producentka.

„ S Kateřinou a Jitkou Bártů je spolupráce vždy příjemná a úspěšná. Jsme moc rádi, že můžeme společně vyvíjet další projekt, kterým je právě Půlnoční zpověď. Věříme, že divákům televize Prima společnými silami připravíme přitažlivou původní minisérii, která je zaujme stejně jako naše předešlé projekty V.I.P. vraždy nebo TEMNÝ KRAJ ,“ prozrazuje výrobní ředitelka televize Prima Lucia Kršáková.

V seriálu Půlnoční zpověď, o jehož nasazení bude televize včas informovat, uvidí diváci mimo jiné také Marka Taclíka a Lukáše Příkazkého jako dvojici kriminalistů, v dalších rolích pak Chantal Poullain, Jiřího Dvořáka, Denisu Barešovou, Danu Morávkovou, Filipa Tomsu, Simonu Babčákovou, Jana Komínka, Sašu Rašilova, Josefa Cardu a mnoho dalších. O hudbu k seriálu se postaral Petr Malásek.

zdroj: FTV Prima