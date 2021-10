Filmový kanál Plan B na kapacitě platformy Telekarta

02.10.2021 19:23

DNES!

Na kapacitě ruské pay-tv platformy Telekarta se objevil nový filmový kanál s názvem Plan B. Telekarta vysílá pro evropskou část Ruské federace ze satelitů Intelsat 15 a Horizons 2 (85°E). Vysílání je kryptováno systémy Irdeto a Conax.

Plan B přináší exkluzivní a premiérové filmy, které diváci jinde neuvidí. Divákům přináší komedie, dramata, bláznivé thrillery, mrazivé horory, dobré i špatné filmy. Plan B umožňuje sledovat filmy s ruským dabingem nebo možnost přepnout na anglickou jazykovou verzi a sledovat filmy v původním znění.

Program Plan B provozuje společnost Signal media.

Michail Kovalčuk, generální ředitel společnosti Signal Media k tomu uvedl: " Je to pro nás zajímavá výzva. Na trhu je skutečně mnoho jednoduchých filmových kanálů. Signal Media má ve svém distribučním balíčku také filmové kanály, které jsou hybnou silou trhu placené televize. Stanice Plan B však silně zaujala svým přístupem a souborem hodnot, které přináší na trh placené televize v Rusku. Nejde jen o programové schéma zaplněné výhradně exkluzivními filmy nebo o dostupnosti druhé originální zvukové stopy, ale také o určitou kreativitu, kterou tým investoval do dabingu obsahu, a o dostupnost všech digitálních práv, včetně VOD, pro celé množství nárokovaného obsahu. Vzhledem k tomu, že trh je zcela zaměřen na nelineární vývoj, je to pro nás neuvěřitelná hodnota. Nemohu jmenovat jediný televizní kanál v Rusku, který by mohl předat celou knihovnu operátorovi lineárně i nelineárně. Je to skvělé a jsme rádi, že máme dobrý Plan B ."

Společnost Signal Media je předním distributorem na ruském trhu placené televize a neustále rozšiřuje své portfolio televizních kanálů a nabízí svým partnerům a jejich předplatitelům jen ten nejrelevantnější a nejkvalitnější obsah.

Stanice Plan B je šířena v HD i SD rozlišení a jsou umístěny do stejného multiplexu Telekarty.

technické parametry - Plan B HD, Plan B SD:

• Horizons 2 (85°E), freq. 11,880 GHz, pol. H, SR 28800, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Irdeto

zdroj: tele-satinfo.ru