Discovery posiluje nabídku zimmích sportů

08.10.2021 12:07

Discovery Sports se dohodla se společností Infront na nové víceleté smlouvě, která přinese fanouškům na více než 50 trzích v Evropě řadu špičkových akcí Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Discovery Sports tak potvrzuje svůj status „domova zimních sportů“.

Od sezóny 2021-22 budou na platformách Discovery - včetně Eurosportu a Eurosport Playeru - po dobu následujících pěti let dostupné závody mužů i žen světových pohárů FIS včetně všech závodů Světového poháru v alpském lyžování, dále Světový pohár ve skocích na lyžích, Světový pohár v běhu na lyžích, Světový pohár v severské kombinaci, Světový pohár ve snowboardingu a Světový pohár v akrobatickém lyžování. Přenosy poskytnou vzrušující živý obsah každý víkend po celou zimu.

▲ Federica Brignoneová se stala prvním Italkou, která vyhrála celkové pořadí SP v alpském lyžování (foto: Discovery)

Balíček práv na špičkové zimní sporty zahrnuje také světové šampionáty v alpském

a klasickém lyžování v letech 2023 (Francie a Slovinsko) a 2025 (Rakousko a Norsko) společně s mistrovstvím světa ve snowboardingu a akrobatickém lyžování v letech 2023 (Gruzie) a 2025. Do roku 2025 se bude každoročně vysílat také The Biathlon World Team Challenge v biatlonu a letní Grand Prix ve skocích na lyžích.

V rámci dohody pro více než 50 trhů Discovery Sports dále posiluje svou multisportovní nabídku prostřednictvím lokalizovaného obsahu a vylepšením digitálních zážitků v rámci fan-first ekosystému zimních sportů. Dohoda doplňuje bezkonkurenční lyžařskou nabídku v rámci nejkomplexnějšího portfolia zimních sportů, které fanouškům každoročně poskytne nejméně 1000 hodin živého obsahu z nejvýznamnějších zimních akcí.

Discovery poskytuje fanouškům dokonalý zážitek ze sledování zimních sportů. Využivá novou generaci pohlcujících technologií, aby fanoušky vtáhla do sportovního dění. Studio Eurosport Cube bylo oceněno za „novou definici zážitků ze sledování olympiády“ během Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, a díky investicím společnosti Discovery do technologií budou v období příprav na Peking 2022 představeny další nejnovější inovace.

Tyto informace následují po přenosech z olympijských her v Tokiu 2020, během nichž společnost Discovery Sports dodala divákům v celé Evropě každý nevšední okamžik olympijského dění a zároveň překonala rekordy sledovanosti olympijských her. Discovery představila divákům 1,3 miliardy minut olympijského obsahu na svých digitálních platformách.

zdroj: Discovery