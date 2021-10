Odhalte tajemství nejslavnějších špionů historie na TV Spektrum

18.10.2021 16:32

Svět tajemství a špionáže neláká pouze milovníky detektivek, ale lidi napříč všemi věkovými kategoriemi. Co vedlo špiony k tomu, žít dvojí život? Byly motivací peníze, moc či neschopnost začlenit se do běžného života?

Má v sobě každý z nich zakořeněnou touhu ovládnout svět? Možná i na tyto otázky vám pomůže najít odpověď úspěšný seriál Spycraft, který od 20. října ve 21:00 uvidíte na TV Spektrum.

Od poradce agentem

Kým začít výčet světových špionů, když ne pomyslným zakladatelem anglické tajné služby Francisem Walsinghamem, který byl dlouhé roky i poradcem královny Alžběty I. Oficiálně pracoval jako státní tajemník a rádce a neoficiálně jako špion jejího veličenstva. V roce 1573 založil první národní zpravodajskou organizaci v Anglii, přičemž se specializoval na šifrování. Každé slovo a číslo nahradil jiným znakem anebo písmenem. Svými špionskými aktivitami se zasloužil o potlačení katolicismu, uvěznění a popravení skotské královny Marie a pomohl zabránit invazi španělské armády do Anglie.

▲ Spycraft (foto: AMC)

Špionkou z donucení?

Margaretha Geertruida Zelle alias Mata Hari (malajsky slunce) byla holandská exotická tanečnice a kurtizána, která byla obviněna ze špionáže pro Německo v průběhu 1. světové války. K povolání tanečnice ji donutilo nešťastné manželství s žárlivým, o 20 roků starším manželem a smrt jejich společného syna. Po rozvodu skončila na mizině a bez dcery, což ji přivedlo k tanci a vymýšlení si květnatých příběhů o svém původu.

Svým vyzývavým vystoupením, zahalená jen v závoji, si dokázala podmanit muže z nejvyšších politických a vojenských kruhů. Toho se později snažili využít Němci i Francouzi. Říká se, že nabídku přijala od obou stran, což se jí stalo osudným a po obvinění ze špionáže byla odsouzena. Pravděpodobně se jí ale žádné tajné informace druhé straně nepodařilo odevzdat. 15. října 1917 byla popravena v Paříži. Z 12 střel ji zasáhly jen dvě, přičemž jen jedna smrtelně.

Agent 3v1

Dušan „Duško“ Miladoroff Popov, srbský trojitý špion, který během 2. světové války pracoval pro britskou MI6 (pod krycím jménem Tricycle), pro německý Abwehr (pod jménem Ivan) a pro jugoslávskou vojenskou tajnou službu (pod jménem Duško), i když nejvíc inklinoval právě k Britům. Špionství měl v rodině i jeho bratr byl totiž dvojitým agentem. Nejslavnějším momentem Duškovy kariery byl rok 1941, kdy předpověděl japonský útok na Pearl Harbour, a to už čtyři měsíce dopředu. Bohužel jeho informaci v Americe nebrali dostatečně vážně a na útok se nepřipravili.

▲ Spycraft (foto: AMC)

Životem Dušana Popova se při psaní postavy Jamese Bonda - Agenta 007 inspiroval i Ian Fleming, který byl pobočníkem šéfa tajné služby v britském námořnictvu. Právě čísla 007 byla odvozena od telefonního čísla Popova strýce, s kterým se radil při každé akci. V budově později sídlilo také velvyslanectví USA v Srbsku. Duško byl známým sukničkářem a v každém městě měl mít dvě milenky. Říká se však, že jeho srdce patřilo jen jedné ženě, francouzské herečce Simone Simon. Nejkurioznější na jeho životě bylo, že sám pocházel ze zámožné rodiny a ke špionáži ho nevedla touha po penězích ani moci. Nenáviděl nacisty a informacemi od nich chtěl pomáhat Britům.

Rakousko - uherský špion z Prešova

To poslední, co vás napadne, když uslyšíte jméno Nicholas Snowden je, že by mohlo jít o špiona z Prešova. Opak je však pravdou. Vlastním jménem Miklósz Soltész, ovládal víc jak deset cizích jazyků a díky tomu byl ideálním kandidátem na vojenského zvěda. Už jako 18letý se po absolvování speciálního špionážního výcviku musel přidat k ostatním vojákům bojujícím v oblasti dnešního východního Slovenska. Chtěli využít jeho jazykové znalosti, ale i dokonalou geografickou znalost této oblasti.

Jeho největší devízou bylo, že se dokázal dostat i na ta nejnedobytnější místa a bojovat na vícero frontách. Za získání plánů obrany ruské armády před německou a rakousko-uherskou ofenzivou měl dostat ocenění od německého císaře Viléma II. I když měl maďarské kořeny, přidal se na stranu Československa, což se mu vymstilo při odhalení maďarskou kontrarozvědkou. Dobitého a odsouzeného jako nejnebezpečnějšího a nejlepšího trénovaného špiona, ho zachránila výměna zvědů mezi zeměmi a po odchodu do civilu se usadil v New Yorku.

Pokud vás zajímají informace ze světa špionů a tajných agentů, můžete se těšit na seriál Spycraft, který od 20. října každý pracovní den ve 21:00 hod vysílá TV Spektrum. Nestihnete-li premiéru, všechny díly budou reprízovány od 23. října.

zdroj: AMC