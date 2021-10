HBO začíná natáčet první slovenský seriál Víťaz

18.10.2021 12:04

HBO v těchto dnech začíná natáčet první slovenský seriál z originální produkce Max Original (s pracovním názvem) Víťaz. Jedná se o šestidílnou dramedy, kterou natáčí režisér Jan Hřebejk. Ten s HBO nepracuje poprvé, podílel se na obou řadách divácky úspěšného seriálu Až po uši.

Víťaz od scénáristů Zuzany Dzurindové (dcery bývalého slovenského předsedy vlády Mikoláše Dzurindy) a Petera Nagyho pojednává o slovenském premiérovi, který opouští svou úspěšnou kariéru politika a vrací se do běžného života. Následně zjišťuje, že doma nemá takovou moc, na jakou byl ve své funkci zvyklý.

V hlavní roli se představí známý slovenský herec Ady Hajdu, dále pak Ivana Chýlková, Milan Ondrík nebo Petra Dubayová.

▲ Seriál Víťaz, Jan Bílek (ETAMP Film), Jan Hřebek (režišér), Milan Ondřík (herec), Ady Hajdu (herec), Martin Sacha (kameraman) (foto: HBO)

Seriál je prvním hraným projektem, který vzniká pod hlavičkou HBO Max Original a zároveň jde o první ryze slovenský seriál, na němž se podílí společnost HBO. Společnost ETAMP Film Production pro HBO Max seriál vyrábí.

Režisér Jan Hřebejk říká: „ Výjimečnost série spočívá v unikátním scénáři Zuzany Dzurindové a Petra Nagyho. Komedie stojí na přesnosti situací a dialogů, na konkrétních detailech. Vídím už teď, že scény se svojí věrohodností a stavbou stávají spolehlivým odrazovým můstkem pro herce. Je to vynikající rodinná komedie napsaná s velkým pochopením pro všechny postavy. Věřím, že se budete smát Viktorově pošetilosti, narcismu nebo nehoráznosti, ale že si jeho i ostatní postavy zamilujete. K tomu nám dopomáhej HBO i ETAMP. Amen .“

Producentka HBO Max, Tereza Polachová o novém projektu říká: „ Náš seriál představuje vtipný ponor do vztahů v jedné československé rodině. Ta má svá jedinečná specifika. Zuza Dzurindová, dcera bývalého slovenského premiéra a scénáristka série má sama zkušenost z první ruky, co to znamená žít v rodině s pracovně velmi exponovaným otcem. A nebojí se to napsat. A tak máme šanci sledovat střet mezi světem politiky, který je ve střední Evropě stále převážně mužskou doménou se světem rodiny, který je tu často ještě považován převážně za domácí hřiště. A to nehledě na fakt, že ženy pracují stejně tvrdě jako muži a denně jsou vystavovány dvojí zátěži. Typický muž to zde považuje za samozřejmost. A náš hlavní hrdina Viktor není jiný .“

Johnathan Young, producent HBO Max, uvedl: „ Seriál Víťaz si dělá legraci z nabubřelosti, patriarchátu a politiky. Je jedinečný tím, že zobrazuje slovenské i české postavy, místa a kulturu a dává divákům možnost nahlédnout do života rodiny, jejíž členové se snaží si k sobě opět najít cestu .“

„ Po roce a půl chaotických restrikcí a omezeních v boji s covidem začínáme natáčet nový seriál pro HBO Max. V minulosti jsme realizovali seriály Hořící keř, obě řady Až po uši, Pustinu a Bez vědomí. Kvalita všech těchto seriálů a jejich divácký ohlas jsou pro nás pro všechny do budoucna velmi zavazující. Víťaz má slovenskou stopu nejen v osobách scénáristů a v prostředí, ve kterém se odehrává, ale i v osobě hudebního skladatele. Herecké obsazení, které je až na jednu výjimku výhradně ze Slovenska, slibuje to nejlepší co můžeme v současnosti mít, včetně mladé generace. Věřím, že právě správný mix českých a slovenských povah a dech beroucích talentů všech tvůrců nám pomůže zrealizovat dobře tento krásný scénář ,“ dodává Jan Bílek producent ze společnosti Etamp Film Production.

zdroj: HBO