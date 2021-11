28,2E: Vánoční kanál NOW XMAS odstartoval

18.11.2021 12:08

Předvánoční období je v plném proudu a za diváky přicházejí další pop-up kanály, které byly dočasně rebrendovány do vánočního obalu. Provozovatel hudební skupiny kanálů NOW přejmenoval stanici NOW 80s na NOW XMAS.

Stanice NOW XMAS (NOW Christmas) vysílá na původní frekvenci a pozici programu NOW 80s. Původní vysílání NOW 80s bylo přesunuto na původní pozici NOW 90s a stanice věnovaná "devadesátkám" v předvánočním období proto nyní v provozu. Aktuálně tedy hudební trojici kanálů NOW tvoří stanice NOW XMAS, NOW 70s a NOW 80s.

Vedle NOW XMAS se ve svátečním kabátku představila stanice That's TV Gold. Dočasně se proměnila v program That's TV Xmas, která se věnuje nejenom hudbě ale i starší televizní produkci.

▲ NOW XMAS - záběr z příjmu stanice

Cílem přejmenovaných stanic je nabídnout divákům přechodně jiný obsah, který se váže k blížícím se nejkrásnějším svátkům v roce. Zároveň je to příležitost pro zadavatele reklamy cílit na diváky nabídkou produktů a služeb souvisejících s vánoci.

Programy NOW XMAS a That's TV Gold vysílají ze silného evropského svazku satelitu Astra 2G na pozici 28,2°E. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy (od cca 60 cm).

technické parametry - NOW XMAS:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - NOW 80s (dříve NOW 90s), That's TV Xmas (dříve That's TV Gold):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA