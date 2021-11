Připravte se na vánoční pečení nejen s královskou rodinou na TV Paprika

29.11.2021 14:59

DNES!

Vánoční čas se nezadržitelně blíží a krom nákupu vánočních dárků, byste měli pomalu začít myslet i na pečení vánočního cukroví. Chcete-li vaše blízké překvapit něčím novým, přinášíme několik tipů na inspirativní kulinární seriály.

Kuchařské show s Mary Berry, Jamie Oliverem či Nigellou vám v rozhodování určitě pomůžou, a to už od 1. prosince na TV Paprika.

Mary Berry hostí královskou rodinu

Vaši nejbližší si určitě zaslouží královskou hostinu a dezerty z celého světa. Co by řekli na to, kdybyste jim připravili koláčky podle receptu Kate - vévodkyně z Cambridge a prince Williama? Oba se aktivně zapojili do příprav vánočních pochoutek v části Mary Berry má vznešené Vánoce, které můžete vidět na TV Paprika už 2. prosince v 18:45. Setkají se v ní i s vítězkou Mistrovského pečení Nadiyou Hussain, s kterou připraví vánoční roládu.

▲ Královské pečení (foto: AMC)

Hlavní myšlenkou společného vánočního pečení s Mary Berry však bylo připravit vánoční večírek, jako poděkování pro zaměstnance a dobrovolníky několika charitativních organizací, které královský pár celoročně podporuje a které spolu s Mary Berry i navštíví. Většina z nich totiž pracuje i během svátků. Relace však nebude jen o pečení a Mary se podaří královský pár i trochu vyzpovídat. William prozradí, jak se dostal k charitativní práci a v čem si vzal příklad od svých rodičů a Kate přizná, jak moc se jejich děti zapojují do vaření.

Vánoční období s Jamie Oliverem

Pořadem Jamie Oliver: Spolu za stolem Jamie vyzdvihuje nejdůležitější součást jeho života: rodinu, přátele a jídlo. Ve své kuchyni připraví jednoduché a přitom fantastické recepty, hodící se na posezení s přáteli, které zároveň můžete zapojit i do příprav. Načerpáte skvělé tipy nejen na grilování a barbecue, ale i na pikniková jídla, večerní tacos nebo všemi milovaný pozdní brunch. Nebyl by to ale Jamie, kdyby vás v průběhu příprav jednotlivých jídel, nezasypal praktickými tipy a triky, které užijete i při běžném vaření. Jeho kulinářské umění bude završeno na 1. svátek vánoční, kdy připraví slavnostní menu v části Jamie Oliver: Spolu za vánočním stolem.

▲ Jamie Oliver (foto: AMC)

Inspiraci na vánoční pečení můžete čerpat každý všední den v 18:45 už 1. prosince v pořadu Mary Berry peče klasicky - Vánoční speciál, 2. prosince v pořadu Mary Berry má vznešené Vánoce a 3. prosince v pořadu Mary Berry - Vánoční jídla anglického venkova. Pro milovníky seriálu Mistrovské pečení si TV Paprika připravila relace Mistrovské pečení - Vánoční speciál 3, 4, 5 a 6 každý pracovní den od 1. prosince ve 22:00. A protože kulinárních show není nikdy dost, 10. prosince v 19:55 se můžete těšit na vánoční speciál s horkokrevnou Nigellou - Vánoce dělá Nigella. Stejně tak se můžete těšit od 1. prosince ve 21:00 na seriál Jamie Oliver: Spolu za stolem, který završí na 1. svátek vánoční, 25. prosince v 17:00 částí Jamie Oliver: Spolu za vánočním stolem.

zdroj: AMC