28,2E: 4Music zahájil FTA testy

25.01.2022 15:19

DNES!

Britský hudební a zábavní kanál 4Music patrně přejde na volné ( FTA) vysílání. Provozovatel stanice zahájil technické testy distribuce na jednom z transpondérů satelitu Astra 2E, který se nachází na pozici 28,2°E.

Vysílání 4Music bylo doposud šířeno ze stejné pozice v silném evropském paprsku přes satelit Astra 2G. Z důvodu omezení vysílacích práv je signál stanice kryptován systémem Videoguard a dostupný jen s kartami Sky UK. To se ale brzy změní.

▲ 4Music - záběr z příjmu stanice

Technické testy 4Music probíhají na družici Astra 2E na kmitočtu 10,936 GHz na pozici s názvem 8360. Bohužel, s ohledem na vysílací práva je stanice šířena FTA z transpondéru, který pracuje v britského svazku. Pokrytí je proto nasměrováno na britské ostrovy a přesahem do části Evropy. Příjem je možný i v různých částech střední Evropy. Vyžadována je parabola o větším rozměru (dle místa příjmu).

Se změnou satelitu a footprintu se změní dostupnost programu. Stanice bude nadále dostupná pro zákazníky Sky UK ale nově také pro diváky Freesat UK a pochopitelně pro všechny ostatní FTA diváky, kteří jsou v dosahu britského paprsku satelitu Astra 2E.

Stanice 4Music je jedním z lineárních kanálů společnosti The Box Plus Network, která dále provozuje populární hudební stanice jako The Box, Box Hits, Kerrang!, Kiss a Magic.

nové technické parametry - 4Music:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 10,936 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA