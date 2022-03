ČT na webu k dění na Ukrajině

07.03.2022 13:08

Česká televize spustila nezpravodajské webové stránky, které se věnují aktuálnímu konfliktu na Ukrajině. Na tematickém webu Déčka nabízí odpovědi na nejčastější dětské dotazy a snaží se nejmladší generaci zejména uklidnit a nabídnout pomoc se v celé situaci zorientovat.

Portál ČT edu zase reaguje na vysokou poptávku učitelů po vzdělávacích materiálech, které by jim pomáhaly se se žáky o válce na Ukrajině bavit ve výuce.

▲ ČT edu o Ukrajině (foto: ČT)

Válka na Ukrajině vnesla nejistotu nejen do světa dospělých, ale i dětí. Často tak kladou otázky, na které je složité odpovědět. S tím nyní pomůže nová webová stránka decko.cz/ukrajina, která přináší informace a odpovědi způsobem nevyhýbavým, ale adekvátním dětskému věku a vnímání.

Spolu s odborníky připravil tým dětského webu České televize řadu videí, která přibližují konkrétní témata více do hloubky. Jak vůbec k válce došlo a co se dělo v posledních dnech vysvětlí například Daniel Stach. O tom, kdo a jak Ukrajině pomáhá, zase vypráví herec ukrajinského původu Fedir Kis. Ve videích se děti dozví i to, proč je při konfliktech důležitá role novinářů nebo co je to strach a jak s ním pracovat.

O válce na Ukrajině musí mluvit s žáky i čeští učitelé

Na vzdělávacím portálu České televize ČT edu byla spuštěna sekce: https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/ukrajina

Tým pedagogů a odborníků tak na webu ČT edu připravil rozsáhlý soubor vzdělávacích materiálů. Učitelé zde najdou nejen videa, ale i pracovní listy a podpůrné metodiky. Vzdělávací materiály se věnují historii Ukrajiny, vracejí se k anexi Krymu, vysvětlují, co je NATO, kdo jsou krymští Tataři, nebo nabízejí podporu pro učitele k tomu, jak mluvit s dětmi o válce.

