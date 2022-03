Nova Plus s dětskými pořady v ukrajinštině

10.03.2022 18:22

DNES!

TV Nova se dohodla s ukrajinskou mediální společností 1+1 Media Group na možnosti poskytování streamování svých dětských pořadů. Od dnešního dne je tedy na webové stránce Nova Plus k dispozici obsah pro děti a rodiny v ukrajinštině.

Všechny děti a rodiny tak bez ohledu na místo svého pobytu v České republice si budou moci na internetu bezplatně sledovat pohádky, rodinné filmy a další pořady v jejich rodném jazyce.