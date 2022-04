CBS Reality v dubnu: Prožijte hororové příběhy, kterým nebudete chtít věřit

01.04.2022 12:43

DNES!

Vzpomínky uzamčené na tisíc západů hluboko v mysli, zážitky, kterým se dá jen těžko uvěřit. Nový seriál vysílaný od dubna na CBS Reality přesně tyto příběhy přináší. Zcela autentické výpovědi lidí doplněné rekonstrukcemi událostí, u nichž se budete krčit strachy pod dekou a podezírat každý stín.

Dokumentární seriál Nejděsivější noc mého života přináší děsivé příběhy znásobené tím, že se jedná o skutečné výpovědi lidí, kteří mají vlastní zkušenosti s prvky nadpřirozena. Každý díl přinese dva osobní příběhy vyprávěné v první osobě s rekonstrukcemi. Jejich aktéři se svěří se vzpomínkou na nejhorší noc jejich života, kterou by nejraději vytěsnili, ale nejde to. Chvíle hrůzy, kdy si mysleli, že nepřežijí. Tu nekonečnou noc, z níž nebylo úniku.

První díl diváka zavede za Glorií, která se s rodinou přestěhovala do nového domu. Vše začíná stínem, který nejprve zpozoruje Glorie a poté i její dcera. Později, když děti spí a manžel je v práci, vejde Glorie do koupelny, kde v zrcadle uvidí místo svého obličeje něco příšerného. S duchy se potýká také John Paul a jeho přítel David, když se nastěhují do bytu v domě z roku 1865. John je na duchy docela zvyklý, ale deset postav kroužících kolem jeho postele už je příliš. Stále drmolí něco, čemu nerozumí, když zakřičí, zmizí. Objeví se však něco mnohem temnějšího a silnějšího, síla, která ho odhodí na druhou stranu místnosti.

▲ Doku seriál Nejděsivější noc mého života uvede CBS Reality (foto: CBS Reality)

Ani u druhého dílu nebudete v klidu. První příběh se přihodil Michele, když se se synem přestěhovala do nového bytu. Nejprve se stane pár podivných věcí, později ve sprše má Michele pocit, jako kdyby ji někdo pozoroval a najednou se jí kolem nohy začne ovíjet sprchový závěs. Když jde spát, něco naráží do její postele a ona zjišťuje, že se ocitla na druhé straně místnosti. V dalším příběhu jede Jayson na pomoc své sestře, která hlídá čísi dům a v panice volá, že tam je něco divného. Jayson se při prohlídce domu setká hned s několika paranormálními jevy, ale nejhorší je pavoukovitá bytost s rudýma očima.

Třetí díl vás také nenechá vydechnout. Již v pěti letech se Russellovi zjevoval duch malé holčičky, nyní je zpět a rozhodně se jí nelíbí, že na návštěvu přišla jeho dívka. Škrábe Emmu zpod gauče a je stále otravnější a děsivější. Lépe na tom nejsou ani novomanželé Altiha a Allen. Nejprve jim něco rozhází v novém bytě nábytek, poté se stále znovu rozeznívá hrací sněhová koule a ve chvíli, kdy ji Allen odnáší na skládku, objeví se na zrcadle podivný nápis zaschlou krví. Večer se za Altihou zamknou dveře ložnice, ona nemůže ven, manžel zase dovnitř.

Premiérový seriál Nejděsivější noc mého života startuje od 4. dubna na CBS Reality každý všední den v 6:50, 12:15, 18:05 a 00:25. Pokud by vám tato dávka hrůzy nestačila, nebo v týdnu nestíháte, reprízy poběží od 9. dubna vždy v sobotu a v neděli od 7:40, 11:50 a 18:30.

Televizní stanice CBS Reality vám v dubnu přinese také další oblíbené seriály. V premiérových dílech se můžete těšit na nekompromisní a spravedlivou Soudkyni Judy, objasnění dalších případů ze série Ve jménu spravedlnosti nebo na příběhy lidí, které spojuje Nutkavá touha hromadit domácí mazlíčky. Zapomenout nesmíme ani na pořad Velmi zlobiví psi. Každý si v dubnu na CBS Reality najde to své.

zdroj: AMC