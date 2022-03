Televize Nova začala natáčet druhou řadu seriálu Pan profesor

31.03.2022 10:05

V ústředních rolích rodinného komediálního seriálu se opět objeví Vojtěch Dyk spolu s Beátou Kaňokovou. Kromě nich se diváci mohou těšit i na další členy učitelského sboru gymnázia jako jsou Martin Pechlát, Ondřej Bauer a Matouš Ruml spolu s jejich studenty.

Seriálové pedagogy doplní nová angličtinářka v podání Bereniky Kohoutové.

„ Marek je pořád stejný, ale není tak singl ,“ říká představitel hlavní role Vojtěch Dyk. „ Na chalupě mi kluci z fotbalu říkali, že je to dobrý a protože právě tam jedna učitelka vyhrála Zlatého Ámose, tak se to tam dost sleduje. Dokonce mě pozvali, abych byl u této soutěže předseda poroty, takže jsem to díky Panu profesorovi někam dopracoval ,“ dodává co mu role přinesla. Jeho herecká partnerka Beáta Kaňoková pak říká: „ Mám radost, že pokračujeme ve stejné sestavě. Má postava Karolíny má větší prostor, protože se z ní stane zástupkyně ředitele a tím pádem na ní přejde spousta povinností. Kromě řešení problémů studentů na ni spadnou i různé organizační věci a hlavně na ni čeká vztah s Markem .“

▲ Natáčení seriálu Pan profesor 2. Na snímku Vojtěch Dyk a Matouš Ruml (foto: TV Nova)

Vztah nekonvenčního učitele chemie, tělocviku a fyziky Marka (Vojtěch Dyk) s jeho kolegyní češtinářkou Karolínou (Beata Kaňoková) přejde do nové fáze poté, co jej oba dotyční odhalí před svými studenty i kolegy. I přesto, že jim obě skupiny fandí a podporují je, komplikace na sebe nenechají dlouho čekat. Zatímco Marek se vzdává svého statusu svobodného mládence a zkouší, jaké je to být ve vztahu, objevuje se na scéně neodbytný praktikant Robert (Viktor Zavadil), kterému se Karolína líbí a z jejího vztahu s Markem si vůbec nic nedělá.

Marek se navíc, kvůli svým metodám, dostává do potíží, které ho mohou stát i místo. Situace se tak vyhrotí, že se do celé věci vkládá ministerstvo. Karolína mezitím řeší, zda toho na ní není i ve spojení s novou funkcí zástupkyně ředitelky moc a jestli má její nový partner vůbec takovou perspektivu, aby o něm řekla své matce (Nela Boudová). Druhá série tak bude sledovat, jak oba dotyční obstojí ve svých nových vztahových rolích.

▲ Seriál Pan profesor 2 (foto: TV Nova)

„ Ve druhé sérii Pana Profesora se budeme věnovat i tématům jako jsou domácí násilí, extrémní tlak na výkon a studijní výsledky, střet mladých ideálů s realitou nebo ne úplně dobrou sociální situaci vybraných studentů ,“ shrnuje hlavní scenáristka druhé série Anna Bobreková, která má praxi i jako učitelka. „ Učení na střední škole mi pomohlo ve ztotožnění se s hlavními postavami. Odnesla jsem si z něj i to, že je hodně časté, když se učitelé snaží pomáhat svým studentům a také naopak, když se žáci hodně zajímají o to, jak jejich vyučující žijí ,“ dodává.

„ Divácký úspěch, kterého se dočkala první řada Pana Profesora, potvrdil, že klíč k atraktivnímu vztahovému seriálu z prostředí střední školy leží zejména v uvěřitelnosti. A to jak samotného prostředí, tak jednotlivých zápletek i hereckého obsazení. Mezi učitelským sborem a studenty musí být hmatatelný vztah, který nám připomene naše vlastní studium, což se myslím tvůrcům povedlo na výbornou i díky obsazení ústřední herecké dvojice. Zatímco v první sérii jsme sledovali, jak milostný vztah dvou učitelů na jednom gymnáziu vzniká, ta druhá nám mimo jiné ukáže, jak náročné je si ho udržet ,“ přibližuje kreativní producent televize Nova Michael Bütow.

První řada Pana profesora, která se na obrazovce televize Nova vysílala loni na podzim, oslovila 28,58 % (share) diváků u TV ve věku 15 - 54 let. S největším ohlasem se setkala u mužů ve věku 15 - 24 let (share 35,89 %).

Natáčení Pana Profesora 2, které bude probíhat až do začátku července, je realizováno v souladu s principy tzv. zeleného natáčení a udržitelné produkce, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí. Pro televizi Nova jej realizuje Paprika Studios.

zdroj: Nova