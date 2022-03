Klasická auta jsou stále v kurzu. Jaké modely předčily dobu? Uvidíte na Discovery

30.03.2022 16:48

Peníze lze vydělat mnoha způsoby. Obchodník se starožitnostmi Drew Pritchard a automobilový expert Paul Cowland, hlavní protagonisté šesté řady seriálu Discovery Channel Lovci odpadu: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars 6), se ve Velké Británii pustili do pátrání po klasických autech z padesátých, šedesátých a sedmdesátých let, které by mohli koupit, zrenovovat a následně prodejem zhodnotit.

Klasických aut z těchto období je celá řada. Podívejte se na tři modely, které předčily dobu a nesmazatelně se zapsaly do historie automobilového průmyslu.

Mini Cooper

Malý vůz, který v historii automobilového průmyslu zanechal o to větší stopu. Psal se rok 1960, když společnost British Motor Corporation poprvé ukázala světu Mini Cooper. Jednalo se o převratné dílo konstruktéra Aleca Issigonise, které se vyznačovalo motorem umístěným v přední části vozu či náhonem předních kol. Auto se prakticky okamžitě zařadilo mezi ikony na čtyřech kolech. Přispěl k tomu i jednoduše rozpoznatelný design, který v průběhu následujících desetiletí ovlivnil celou řadu dalších automobilek. I proto se Mini Cooper vyráběl čtyři desítky let. Během nich byl rovněž v mnoha ohledech považován za britský ekvivalent k německému „Broukovi“ od Volkswagenu, který byl velmi populární ve Spojených státech.

▲ Doku série Lovci odpadu: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars 6) (foto: Discovery)

Volkswagen Transporter T1

Už zmíněný „Brouk“ byl vůbec prvním vyrobeným typem vozu značky Volkswagen. Jeho větším nástupcem byl posléze Volkswagen Transporter T1. Tento model dodávky se objevil poprvé v roce 1950, ale na popularitě nabral především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy ho proslavili členové hnutí hippies. Jeho uvedení na trh znamenalo přelom v oblasti užitkových vozidel, když oproti svým konkurentům nabídl uživatelům nejen prostornější interiér, úložný prostor, ale také mnohem lepší aerodynamické vlastnosti. Volkswagen Transporter na své popularitě neztrácí nic ani v současnosti. Důkazem je, že na trh byla uvedena už sedmá generace tohoto automobilu.

▲ Doku série Lovci odpadu: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars 6) (foto: Discovery)

Cadillac Eldorado

Komu by náhodou Cadillac Eldorado nic neříkal, ať si vzpomene na památnou sanitku, která se objevila ve filmu Krotitelé duchů. Eldorado, které se vyrábělo od roku 1953 do roku 2002, se řadí mezi vrcholné kousky, které vzešly z dílen amerického výrobce luxusních automobilů. Původní osmiválec o objemu 6 300 cm3 si své postavení drží i navzdory faktu, že karosérie a mechanické uspořádání vozu prošlo v průběhu téměř pěti desítek let výraznou změnou. Ovšem právě dlouhá a rozsáhlá historie Eldoráda z něj v současnosti dělá jednu z opravdových legend světa sportovních vozů.

