Martin Cepek ředitelem pro broadcast v ČRa

28.04.2022 13:48

Vedení společnosti České Radiokomunikace (ČRa) posílí Martin Cepek. Zkušený manažer z oblasti televizního vysílání bude zastávat nově vytvořenou pozici Ředitel pro broadcast. Cílem ČRa je posílit rozvoj inovací a obchodních příležitostí v této oblasti.

Martin Cepek má dlouholeté zkušenosti v oblasti médií. Patnáct let působil v HBO Česká a Slovenská republika, kde se propracoval do pozice Managing Director. Krátce vedl pay TV v TV NOVA a osm let patřil do vrcholového managementu TV Prima, kde zodpovídal za oblast Business Development.

▲ Martin Cepek (foto: ČRa)

Ve společnosti České Radiokomunikace bude mít na starosti posílení a rozvoj aktivit v oblasti broadcastu. Zaměří se hlavně na vývoj inovací, rozšiřování obchodních aktivit a posilování služeb partnerům a zákazníkům ČRa.

„ Svět médií a oblast televizního vysílání prochází velmi rychlým a dynamickým rozvojem. Proto posilujeme tým, který se broadcastu věnuje, abychom mohli v tomto rychlém tempu vyvíjet a připravovat nové služby a možnosti pro stávající i nové klienty a partnery ,“ říká generální ředitel ČRa Vít Vážan. „ Martin Cepek je velmi zkušeným mediálním manažerem a já jsem přesvědčen, že společně budeme naplňovat ambice, které v oblasti broadcastu máme ,“ dodává Vít Vážan.

