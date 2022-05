Eurosport přinese všech 886 zápasů z Roland-Garros

16.05.2022 18:03

DNES!

Společnost Warner Bros. Discovery Sports bude v květnu a červnu tenisová utkání - živé přenosy z Roland-Garros doplní dlouhé dokumenty, nové krátké formáty, průlomové analýzy i rozsáhlé zpravodajství a aktuality na stránkách Eurosport.com.

Tenisoví fanoušci se mohou těšit na všech 886 zápasů Roland-Garros v přímých přenosech, které zprostředkuje na platformách Eurosportu a to včetně exkluzivních přenosů z kvalifikace. Dále bude možné sledovat všechny zápasy čtyřher i vozíčkářů, a to buď na lineárních, nebo digitálních platformách. To znamená, že diváci budou mít přístup ke všem 886 zápasům z letošního Roland-Garros na aplikacích Eurosportu (v Česku na Eurosport.com a Eurosport Player).

▲ Roland Garros (foto: Getty Images)

Bude to první turnaj z produkce společnosti Warner Bros. Discovery Sports od uzavření nové víceleté smlouvy s Francouzskou tenisovou federací (FFT).

Klíčová data Roland-Garros:

Pondělí 16. května - první kolo kvalifikace

Neděle 22. května - začátek hlavního turnaje

Pondělí 30. května - začíná druhý týden hlavního turnaje a čtvrté kolo

Čtvrtek 2. června - semifinále žen

Pátek 3. června - semifinále mužů

Sobota 4. června - finále žen

Neděle 5. června - finále mužů.