30W: Bezplatný filmový kanál BOM Cine na nových parametrech

Bezplatný filmový kanál BOM Cine na nových parametrech

16.05.2022 11:47

Úspěšný televizní kanál věnovaný filmu BOM Cine vysílá na nové frekvenci prostřednictvím satelitu Hispasat 30W-5 (30°W). Stanice nadále vysílá volně ( FTA) a satelitní signál slouží jako technická distribuce pro různé operátory, kteří kanál nabízejí.

Z důvodu přidělení stávající frekvence pro datové služby došlo ke změně parametrů vysílání BOM Cine. Kanál musel opustit frekvenci 10,923 GHz, pol. V. Nyní lze přijímat na 10,914 GHz, pol. H. Vysílání je nadále šířeno ve formě SCPC (s nízkou hodnotou přenosové rychlosti).

Pestrá nabídka BOM Cine zahrnuje všechny typy filmů (drama, komedie, akční, válečné, horory, krimi, dětské filmy). Stanice denně vysílá 9 národních a mezinárodních filmových produkcí. Díky tomu vysílání přitahuje velké množství diváků, což se promítá do úspěchu ve sledovanosti.

▲ BOM Cine (foto: bomcine.com)

Ve vysílání jsou tituly jako "Traffic", "Gangs of New York", "Mr. Brooks", "Chloe", "Shutter Island", "London Boulevard", "A Love Song for Bobby Long" nebo "The New Daughter". V nabídce jsou také moderní klasiky jako "Good Night and Good Luck" a "Brideshead Revisited". Jsou to filmy, v nichž hrají skvělé herečky a skvělí herci. Mezi nimi Leonardo DiCaprio, Kevin Costner, Meryl Streep, Ryan Gosling, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Michelle Pfeiffer, Sylvester Stallone, Geroge Clooney, Richard Gere, Julianne Moore a další.

BOM Cine lze přijímat pozemně ve 4 autonomních oblastech: Andalusii, Valencii, Murcii a Galicii a také v Madridu. Kanál patří společnosti Grupo Squirrel, kterou vede Pablo Pereiro Lage. Tuto skupinu tvoří několik společností, mimo jiné Vertice360, Best Option Media a Radio 4G. Rozhlasová stanice je vysílána přes satelit společně s BOM Cine.

nové technické parametry - BOM Cine:

• Hispasat 30W-5 (30°W), freq. 10,914 GHz, pol. H, SR 2500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, FTA

původní technické parametry - BOM Cine (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Hispasat 30W-5 (30°W), freq. 10,923 GHz, pol. V, SR 1667, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, FTA

