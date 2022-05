Multiplex 24 se rozšiřuje o stanici Ústecká TV

31.05.2022 17:54

DNES!

Další program vstupuje do DVB-T2 multiplexu 24. Společnost Digital Broadcasting rozšiřuje tuto svoji televizní platformu o další regionální kanál - stanici Ústecká TV. Program bude do této sítě zařazen do Ústeckého kraje ve středu 1. června 2022.

Program Ústecká TV bude k naladění z vysílačů Děčín - Chlum, Děčín - Sokolí Vrch, Litoměřice - Michalovice, Šluknov - Malý Šenov, Teplice - Vodárna a Ústí na Labem - Krušnohorská. Všechny tyto vysílače pracují v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) na K21 (474 MHz).

DVB-T2 multiplex 24 v ostatních částech České republiky má nezměněnou programovou nabídku.