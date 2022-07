Cartoon Network spouští kampaň Přetvoř svůj svět

12.07.2022 13:27

Cartoon Network během letošního léta zahájí novou kampaň pod názvem „Přetvoř svůj svět“, a to v rámci celého regionu EMEA. Tato kampaň vznikla jako oslavná iniciativa jedinečnosti každého dítěte a klade si za cíl posílit jejich sebevědomí a umocnit radost z toho, kým skutečně jsou.

Svěží a zábavná kampaň, která poběží na několika kanálech, představí děti, které ve svém každodenním životě dělají spoustu úžasných věcí, od bravurně zvládnuté jízdy na kolečkových bruslích, přes karate či breakdance, po balancování s fotbalovým míčem během čištění zubů. Celou kampaní budou děti doprovázet také jejich oblíbené postavičky z příběhů Cartoon Network. Děti se mohou těšit na Gumballa a Darwina, Mezi námi medvědy nebo na oblíbence ze seriálů Mladí Titáni, do toho!

▲ Přetvoř svůj svět - kampaň Cartoon Network (foto: Cartoon Network)

„ Naši fanoušci nás inspirují každý den, a proto jsme se v Cartoon Network rozhodli je povzbudit a oslavit jejich jedinečnost a to, že mohou být vždy sami sebou bez ohledu na to, co dělají, kde to dělají nebo jak to dělají. Kampaň Přetvoř svůj svět vznikla s cílem zachovat v dětech jejich autentičnost a ujistit je, že na každém z nich záleží. Odvážný, vtipný a inkluzivní styl Cartoon Network se odráží také na této platformě, která představí neuvěřitelné schopnosti dnešních dětí ,“ říká Monika Oomen, viceprezidentka pro Brand Communications a Franchise Management v rámci regionu EMEA.

Spot kampaně:

zdroj: Cartoon Network