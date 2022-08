RTVS má nového šéfa a management

02.08.2022 21:57

DNES!

V úterý 2. srpna 2022 bylo zahájeno nové pětileté funkční období nového generálního ředitele RTVS Ľuboše Machaje. S jeho nástupem nastávají první změny na manažerských pozicích ve zpravodajství a na sekci programových služeb v televizi a rozhlase.

Nový generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj spolupracoval s veřejnoprávními médii již během studia na Filozofické fakultě UK. Napsal několik scénářů k rozhlasovým hrám i televizním inscenacím. V roce 1980 nastoupil na místo dramaturga do Československého rozhlasu v Bratislavě. Působil v redakci her pro děti a mládež a několik let byl moderátorem populárního motoristického pořadu "Pozor, zákruta!".

▲ Ľuboš Machaj, nový šéf RTVS (foto: RTVS)

Od roku 1993 byl deset let spolumajitelem a programovým ředitelem soukromého Rádia Twist. V roce 2003 začal pracovat ve Slovenské televizi na pozici šéfdramaturga Dvojky a od roku 2006 se stal, jako programový ředitel, členem managementu generální ředitelky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkové. V roce 2011 se aktivně podílel na spojování Slovenského rozhlasu a Slovenské televize do nového subjektu - RTVS. Od roku 2013 spolupracoval externě s RTVS při přípravě a realizaci několika projektů jako dramaturg, autor i režisér.

Změny se dotknou i dalších vybraných pozic managementu RTVS. Od 3. srpna se novou ředitelkou sekce zpravodajství a publicistiky stane Mária Hlucháňová, která na postu vystřídá Atillu Lovásza. Ten byl dočasně pověřen vedením zpravodajství a po nástupu nové ředitelky bude nadále vést sekci národnostního vysílání.

Ředitelem sekce programových služeb STV se od 3. srpna stane Vincent Štofaník, který dlouhodobě působil v RTVS na více pozicích a během posledních dvou let byl intendantem televizního okruhu Jednotka. Novým ředitelem sekce programových služeb SRo se od 3. srpna stane Ľuboš Černák. Ten v minulosti pracoval na manažerské pozici ve Slovenském rozhlase a během vedení Miloslavy Zemkové vedl sekci komunikace RTVS. Na post ředitele sekce generálního ředitele nastoupí od 13. srpna Matúš Miklošík.