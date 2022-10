Druhá řada cyklu Magické hlubiny brzy na ČT2

10.10.2022 13:55

Kaňony, nadjezí či podjezí českých řek a další neobyčejná místa odhalí svá tajemství v druhé řadě cyklu Magické hlubiny režiséra Pavla Jiráska. Sedm nových dílů uvede program ČT2 od 27. října vždy ve čtvrtek od 21:05 hodin.

„ Rozhodnutí, že chceme točit druhou řadu Magických hlubin, nám bylo jasné už při práci na první sérii, kterou jsme vysílali v roce 2018 ,“ říká kreativní producent Patrick Diviš a dále uvádí: „ Při spolupráci s českými vědci a během natáčení v přírodě se před námi rozvinula řada nových témat, že nebylo možné odolat. Druhá série, snad to nebude znít pyšně, dopadla podle mého soudu ještě lépe než první. A to především proto, že nám při natáčení mimořádně přálo počasí a příroda nám nabídla úžasné možnosti ji zachytit v celé podvodní kráse .“

▲ Další řadu cyklu Magické hlubiny nabídne ČT (foto: ČT)

Magické hlubiny II mapují v sedmi tematicky vymezených dílech nejen nejrůznější vodní plochy, ale inspirují se zároveň fenomény, které s životem pod hladinou úzce souvisí. Například světlo a stín, zánik a záchrana nebo civilizace a divočina. Prostor v celé sérii má i výzkum invazních druhů a pojmenování změn v současném ekologickém myšlení. Tvůrci tak otevírají otázky, co je vlastně žádoucí rovnováha nebo jak se do vodních světů promítá klimatická změna. Zamýšlí se i nad tím, zda existuje naděje pro české vody a co lze dělat pro záchranu či obnovu míst s vysokou biodiverzitou.

„ Pro mě byla zcela zásadní spolupráce se špičkovými českými vědci, která začala sice nenápadně pouhými konzultacemi, ale nakonec v mnoha případech skončila spoluúčastí při výzkumných expedicích ,“ vzpomíná režisér Pavel Jirásek a pokračuje: „ Překvapilo mě, jak byli tito vědci z Akademie věd České republiky či několika univerzit našemu dokumentárnímu projektu otevření a vstřícní, jak sami chtěli cyklus obohatit a doplnit .“

„ Cyklus Magické hlubiny je pro mne práce snů, o které jsem přesvědčená, že dává hluboký smysl. Můžu být tam, kde jsem nejradši, tedy v přírodě. Navíc s lidmi, s nimiž mě natáčení baví. Potřebujeme přece vědět, jak na tom jsme v rámci ekosystémů, co ještě můžeme pro přírodu udělat. Chceme, aby divák věděl, že mezi námi žijí skutečné osobnosti, které se starají o vodu, krajinu a její obyvatele. A v neposlední řadě potřebujeme vidět krásu. Máme ji totiž přímo pod nosem ,“ dodává moderátorka Lucie Výborná.

