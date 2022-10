Babylon Berlín se vrací ve čtvrté sérii na HBO Max

07.10.2022 15:27

Detektivní seriál Babylon Berlín, odehrávající se na pozadí posledních let Výmarské republiky, se letos na podzim vrací ve své čtvrté sérii, v níž drama vstupuje do temných 30. let 20. století v Německu. První dva díly budou mít v Čechách a na Slovensku premiéru na HBO Max 9. října.

První až třetí sezóna se odehrávaly na pozadí posledních dnů bouřlivých dvacátých let v Berlíně, čtvrtá sezóna se bude odehrávat na pozadí chaotického počátku let třicátých, kdy se Výmarská republika začala rozpadat. Sezóna rozvíjí příběh v nových 12 epizodách.

▲ Seriál Babylon Berlín (foto: HBO)

Berlín, rok 1930. Zlatá dvacátá léta vyvrcholila celosvětovým krachem na burze. Na úsvitu nového desetiletí a hrozící Velké hospodářské krize se časy nepopiratelně změnily. Někteří na krachu vydělali, jako například průmyslník Alfred Nyssen, který investuje své zisky a má ambice, jejichž cílem není nic menšího než dobýt celý svět. Mnozí využili chaosu ve městě ve svůj prospěch, jako například americký mafián Abe Goldstein, který se bezostyšně chlubí svým bohatstvím a zároveň hledá ztracenou památku. Jiní se na společenském žebříčku drasticky propadli do zoufalství, jako Toni, která se potuluje berlínskými ulicemi se skupinou mladých vrstevníků a bojuje o přežití - což dělá starosti její sestře Charlottě, která dokonce riskuje svou práci. Po celou dobu vede Gereonovo vyšetřování do prostředí boxu - a politicky nepříjemně blízko Hitlerovým SA. Přesto se někteří stále snaží nastolit pořádek. Zůstává otázkou, k čemu to bude, protože pochod nacistů k moci je v plném proudu...

„Mafiánská válka, která vře v ulicích Berlína, zavádí diváka stále hlouběji do nejtemnějšího období německých dějin, počínaje Silvestrem 1930/31,“ prozrazují producenti Stefan Arndt, Uwe Schott a Michael Polle. „Je radost a zároveň vzrušující fascinace sledovat, jak Charlotta a její bojovníci spojují postavy a oblouky z předchozích sezón se silou a emocemi a stále novými odvážnými způsoby.“ Volker Bruch a Liv Lisa Fries si zopakují své role policejního inspektora Gereona Ratha a Charlotte Ritter, berlínské asistentky detektiva.

Vrací se i řada dalších herců z předchozích sezón, mimo jiné Benno Fürmann, Lars Eidinger a Hannah Herzsprung. Mezi nové herce 4. série patří Mark Ivanier jako mafián Abe Goldstein, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies, Thomas Arnold, Lenn Kudrjawizki, Hannes Wegener a Max Raabe. Scénáristy nové sezóny jsou Achim von Borries, Bettine von Borries, Henk Handloegten, Khyana El Bitar a Tom Tykwer, přičemž Handloegten, von Borries a Tykwer se opět ujali režie. Tykwer se také znovu spojil s Johnnym Klimekem, aby složil hudbu, kterou hrají Max Raabe, Meret Becker a mezinárodně uznávaná skupina Meute.

Babylon Berlín vzniká v produkci X Filme Creative Pool v koprodukci s ARD Degeto, Sky a Beta Film.

Na seriálu se podílejí Christoph Pellander a Carolin Haasis (ARD Degeto), Frank Jastfelder a Lucia Vogdt (Sky Deutschland). Producenty za X Filme jsou Stefan Arndt, Uwe Schott a Michael Polle, koproducenty za Beta Film jsou Jan Mojto, Dirk Schürhoff a Moritz Herzogenberg.

Aktuální sezónu podpořily Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW a Německý filmový fond.

Všechny sezóny seriálu Babylon Berlín najdete na HBO Max a tu aktuální čtvrtou zde naleznete od 9. října.

zdroj: HBO