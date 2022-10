Reality show Like Haf míří na Prima SHOW

21.10.2022 13:24

DNES!

Čtyři zamilované páry a jejich mazlíčci budou soutěžit o titul nejlepší influencerské rodiny. Pár, který překoná všechny výzvy a získá největší podporu diváků, vyhraje půl milionu korun. Jedinečná reality show LIKE HAF startuje na Prima SHOW už 31. října.

Čtyři páry, jejich psí mazlíčci, tři měsíce a jedna vila, to je show LIKE HAF, která bude bavit diváky už od konce října. LIKE HAF je volné pokračování oblíbené reality show LIKE HOUSE. Nyní vám odhalíme první dva páry a jejich psí parťáky, kteří do vily zamíří.

▲ Laduška, Bohouš (foto: FTV Prima)

Prvním z nich jsou Alexandra a Michal. Alex a její přítel jsou velmi extravagantním párem a žijí na Slovensku. Nejsou vegetariáni, nejsou ani vegani, ale jsou raw vegani. To znamená, že konzumují pouze syrové a tepelně neupravené potraviny rostlinného původu. Alex působí jako pěkné číslo, nemá problémy s nahotou a taky nemá problémy dát najevo, když s někým má problém. Její přítel je kliďas. V teplákové soupravě s pokémony působí jak novodobý Jesus Christ. Důležitou součástí této rodiny je jejich šestiměsíční pejsek Sirius. „Sirius je výjimečný naprosto vším, ale tím, že ho máme krátce, tak samozřejmě jeho kvality objevujeme. Každým dnem nás překvapuje více a více,“ říká Alex. I mezi tímto zdánlivě klidným párem to občas hodně jiskří: „ Patříme mezi klidnější páry, ale někdy to mezi námi i pořádně bouchne ,“ dodává Michal. No a co od nich diváci mohou očekávat? Podle Alex to bude velkolepé: „ Diváci od nás mohou očekávat sexy těla, svaly a samozřejmě neuvěřitelné outfity .“

▲ Alex, Michal (foto: FTV Prima)

Druhý pár je divákům již tak trochu známý, hlavně jeho krásná polovička. Do vily totiž míří Laduška, která byla v první řadě show Like House, dále její přítel Bohouš a pejsek Tedy. Laduška s Bohoušem jsou prototypem hvězd, které mladá generace na sociálních sítích miluje. Své Instagramy plní fotografiemi z luxusních dovolenkových resortů a jejich sledující řeší všechno, co tento pár udělá. „ Já hrozně ráda zkouším nové věci. Jelikož naprosto miluju zvířata, tak mi to přišlo super a je to pro mě zase další zkušenost ,“ říká Laduška. No a jak by popsala jejich pejska Tedyho? „ Naprosto miluje jídlo, myslím, že kdyby mu dal někdo velký kus šunky, tak nás vymění. Každopádně je moc šikovnej a já mu říkám, že je to taková naše malá raketa .“

zdroj: FTV Prima