Nova Max a Nova Series startují v Srbsku

27.10.2022 18:09

DNES!

Na srbském trhu začnou v pátek 28.10.2022 vysílat nové tématické kanály pod značkou Nova. Diváci nově mohou sledovat stanice Nova Max a Nova Series a také nový program Grand Nostalgia.

Program Nova Max je určen pro fanoušky filmů a seriálů největších světových producentů - Fox, Sony, Universal, Paramount, MGM, Warner Bros a mnoha dalších. Bez ohledu na to, za je divák fanouškem romantických komedií, thrillerů, sci-fi, dramat nebo hororu, na nové stanici najdou filmy různých žánrů.

▲ Startuje Nova Max (foto: Nova.rs)

Provozovatel připravil pro svůj start série „Harry Potter“, „Fantastická zvířata“, „Legenda o Tarzanovi“, „Spider-Man“, „Wonder Woman“, „Lara Croft“, „Justice League“. Pro fanoušky romantických filmů je tu legendární série o Bridget Jonesové, muzikál „Mamma Mia“ nebo „The Apprentice“, na ty, kteří preferují akční filmy, čekají klasiky: „Smrtonosná zbraň“, „Smrtonosná smrt“, „Šílený Max“. Ani na fanoušky hororů se nezapomnělo: v programovém rozpisu najdou: „Zombieland“, „Carrie“, „Halloween“, „IT“.

Nova Series, jak již název stanice napovídá, se zaměří na seriály a telenovely. Nový kanál chystá například telenovelu "Zlatý palác", příběh o lásce vesnické dívky a mladého boháče, která se rozvine z vášně pro hudbu. Dále stanice přinese turecký akčně-dramatický seriál "Pit", který vypráví příběh mafiánské rodiny Kočovali a také telenovely "Dcera velvyslance" a "Dvě království".

Nova Series připomene divákům i ty nejlepší seriály domácí tvorby.

Pro diváky, kteří si chtějí odpočinout a pobavit se, přichází kanál Grand Nostalgia. Vedle muzikálových hitů zde mohou diváci sledovat nejoblíbenější pořady produkce Grand: "Grand Stars", "It's Never Too Late", "Some New Kids", "A Song for the Soul", "Grand Parade". Stanice dále nabídne pořady "VIP Chef" a "IDJ Show".

▲ Startuje Grand Nostalgia (foto: Nova.rs)

Všechny tři programové novinky (Nova Max, Nova Series a Grand Nostalgia) budou od svého spuštění dostupné abonentům satelitní platformy Total TV na družici Eutelsat 16A (16°E). Dále budou v nabídkách EON a D3 na SBB platformách v Srbsku a také u operátora Telemach v Černé Hoře a Bosně a Hercegovině.

technické parametry - Nova Max:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,554 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

technické parametry - Nova Series:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,471 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

technické parametry - Grand Nostalgia:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,011 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard