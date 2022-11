Media Club: V říjnu o 80 % více kampaní v HbbTV

10.11.2022 11:40

DNES!

Podle posledních letošních výsledků Kontinuálního výzkumu ATO - Nielsen Admosphere (2. Q. 2022) je v České republice 48,9 % domácností s alespoň jednou televizí připojenou k internetu (Connected TV).

Díky drtivě převažujícímu terestrickému způsobu příjmu signálu roste i počet přístrojů s aktivním HbbTV. Tato platforma se dostává do popředí zájmu klientů, kteří ji rádi kombinují s televizní reklamou. Obchodní zastupitelství Media Club, které patří mezi jedničku na trhu na poli HbbTV, zaznamenalo v září i v říjnu meziroční nárůst HbbTV kampaní o více než 80 %.

▲ HbbTV aplikace TV Prima (foto: FTV Prima)

„ Za těmito úspěchy stojí nejen vyšší penetrace HbbTV do českých domácností, ale také kontinuální edukace našich klientů. Osvědčilo se nám pravidelné pořádání neformálních akcí, tzv. Media Club BIZ BRUNCHŮ, kde klientům názorně ukazujeme možnosti zapojení HbbTV do jejich kampaní. Na vlastní oči vidí, jak vše funguje, mohou si promluvit s výrobci aplikací o tom, jak se taková aplikace sestavuje a co by měla splňovat. Mohou také načerpat inspiraci, jak si lze takovou aplikaci připravit pomocí zdarma poskytovaných nástrojů. Každá z těchto tematických snídaní vzbuzuje u klientů pozitivní ohlasy, a díky tomu registrujeme poptávky nových kampaní, z čehož máme pochopitelně velkou radost ,“ říká Kateřina Srbová, produktový manažer HbbTV skupiny Prima.

▲ HbbTV aplikace TV Prima (foto: FTV Prima)

Kromě výrazného růstu kampaní plánovaných formou Max Reach (doručení inkrementálního zásahu k TV kampani) si klienti Media Clubu oblíbili využívání nestandardních formátů. V říjnu se společnost Mercedes-Benz stala partnerem aplikace, a její prezentaci tak diváci mohli vidět po dobu načítání na Splash Screenu. Tento nepřehlédnutelný imageový formát přinesl za celý měsíc více než 1,5 milionu zobrazení, kdy průměrná doba zobrazení loga na TV obrazovce byla 10 sekund.

▲ HbbTV aplikace TV Prima (foto: FTV Prima)

Netradiční a kreativní využití Menu Button využila v říjnu banka ČSOB. Diváci se pomocí červeného tlačítka proklikli do Social TV App. Tato aplikace z dílny Hybrid Company byla tak poprvé komerčně využita a skupina Prima poprvé umístila tuto novinku do své HbbTV platformy. „ ČSOB ukázkově využila platformu SocialTV, která kombinuje masový zásah komerční televize s flexibilním a atraktivním obsahem sociálních sítí. V této dlouhodobé kampani navíc elegantně komunikuje vícero produktů, a navíc oslovuje diváky, kteří nemají sociální sítě nebo na nich nechtějí být ,“ komentuje aplikaci Lukáš Hnilička z Hybrid Company a.s.

Dalším faktorem, který stojí za významným meziročním růstem kampaní Media Clubu, je spuštění obnovené aplikace Prima Nákupy, která je dostupná také na webu. „ Hned na úvod se nám podařilo spojit s významným partnerem, kterým byla Fashion Arena Štěrboholy. Aplikace se tak již v prvním týdnu po spuštění mohla pochlubit více než zajímavou nabídkou slevových kuponů. Na rozvoj tohoto obchodního modelu budeme klást v příštím roce velký důraz, vidíme zde potenciál a máme jasnou vizi, kam se chceme s Prima Nákupy dostat ,“ dodává Petr Hatlapatka, ředitel online divize Media Clubu.

zdroj: FTV Prima