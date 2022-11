NOW XMAS - další vánoční kanál je tady

09.11.2022 19:18

DNES!

Další nabídka vánočních a zimních hitů je tady. Provozovatel videoklipových kanálů pod značkou NOW dočasně rebrandoval jeden ze svých programů na vánoční program NOW XMAS.

Do svátečního balení byl připraven program NOW 90s, který je dočasně nahrazen programem NOW XMAS. Znamená to, že diváci přechodně nemohou sledovat největší hity z 90. let minulého století - stanice NOW 90s nyní nevysílá.

▲ NOW XMAS - záběr z příjmu stanice

Stanice se vysílá volně ( FTA) ze satelitu Astra 2G ze silného evropského svazku. Příjem programu je proto možný s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

Vedle NOW XMAS nabízejí vánoční hity také FTA programy BoXmas a Trace Xmas. První z nich je také v evropském svazku, druhý v britském. Vánoční hity nabízí také provozovatel kanálů MTV. V provozu je již pop up kanál MTV XMAS, který dočasně nahradil stanici MTV 90s. Tento program je ale dostupný jen pro abonenty Sky UK.

▲ NOW XMAS - záběr z příjmu stanice

Nejenom programy s hudební tématikou se snaží nalákat diváky k vánočně a zimně laděnému programu. V provozu je také filmová stanice GREAT! xmas (+1). Vysílá FTA ale v britském svazku. Příjem je proto v regionu střední Evropy možný s parabolami velkých rozměrů.

Cílem pop up programů je nalákat diváky na svátečně laděný obsah a inzerenty na speciální příležitost oslovit publikum výhodnými nabídkami produktů a služeb.

technické parametry - NOW XMAS:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA