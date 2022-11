TV Nova připravuje svůj první dobový seriál Zlatá labuť

21.11.2022 12:57

Oceňovaná produkční společnost Dramedy Productions, v čele s producenty Filipem Bobiňskim, Janem Coufalem a Petrem Šizlingem, připravuje historicky první dobový seriál TV Nova s názvem Zlatá labuť.

Původní výpravný seriál bude vyprávět osudy lidí spjatých se stejnojmenným obchodním domem, ve své době nejmodernějším chrámem nákupů a luxusu v Československu. To vše na pozadí turbulentních událostí přelomu třicátých a čtyřicátých let. Režiséry Zlaté labutě jsou Braňo Holiček a Biser A. Arichtev. Kreativní producentkou TV Nova je Klára Follová.

Báře Veselé (Marta Dancingerová) se smůla lepí na paty a je na útěku před spravedlností. Shodou okolností se tak trochu nedobrovolně stává prodavačkou oddělení módy v právě otevřeném obchodním domě Zlatá labuť. Ten je doslova dechberoucím palácem přepychu a novou moderní dominantou centra Prahy. Za jeho luxusními výlohami kráčí dějiny. Píše se totiž 15. března 1939 a okupační vojska překračují naši státní hranici.

▲ Zlatá labuť: Marta Dancingerová, Beata Kaňoková (foto: Mikuláš Křepelka)

„ Budeme vyprávět příběh zaměstnanců a majitelů nově otevřeného obchodního domu. Zejména tři hlavní hrdinky, mladé dívky, očekávají, že se jim v nové práci naplní životní cíle a touhy, a možná i doufají že zde najdou ochranu před nástrahami vnějšího světa kde se schyluje k válce. Pro všechny je to úžasná práce v novém luxusním a atraktivním světě, který v tehdejším Československu neměl obdoby ,“ říká producent a showrunner Filip Bobiňski.

„ Bára řeší spoustu problémů, které nečekala. A jeden z těch problémů je samozřejmě láska. Ta postava mě baví, protože má velký nadhled a je odvážná a spontánní. Je jiná, než co jsem doposud hrála ,“ říká o své roli Marta Dancingerová.

Kromě Bářiny linky budou diváci sledovat osudy jejích kolegyň, a to Evy Duškové (Beáta Kaňoková), která by se ráda stala slavnou herečkou a Aleny Zimové (Simona Lewandowská). Zlaté labuti vládne rodina Kučerů s nekompromisním otcem rodu Rudolfem (Petr Kostka), klidnou silou rodiny maminkou Boženou (Daniela Kolářová), dcerou a dvěma syny. Rudolfem mladším (Petr Stach), upoutaným po dětské obrně na invalidní vozík, a nejmladším Petrem (Adam Vacula), tak trochu problémovým rodinným rebelem.

▲ Zlatá Labuť: Beáta Kaňoková, Simona Lewandowská, Marta Dancingerová v oddělní módy (foto: Miroslav Kučera)

„ Petr je podnikatel, který se vrátil z cest po světě, kde se inspiroval a v Praze právě rozjíždí svůj nový projekt nazvaný Zlatá labuť ,“ říká Adam Vacula a dodává: „ Líbí se mi na něm, že každý problém, který se objeví, ať už doma nebo ve firmě, se snaží řešit lidsky a gentlemansky a že je to člověk s vizí, který chce do Československa přivézt něco, co tady ještě nebylo .“ Do čela řízení rodinného klanu se ale dere především jejich sestra Irena (Kristýna Ryška), intrikánka a milovnice luxusu a moci, která žije v odcizeném vztahu se svým manželem Lukášem (Robert Mikluš).

V pražských Kbelích postavila ve svých Dramedy Studios produkční společnost na ploše větší než 2 500 metrů čtverečních hned několik sekcí ohromujícího obchodního domu.

„ Příběh velkého dobového obchodního domu jsme měli v hlavě delší dobu, lákalo nás to ojedinělé prostředí, kde se střetává spousta životních osudů. Diváky provedeme mnoha prostředními, a to jak luxusními kancelářemi řídicích pracovníků, tak suterénem, ve kterém se pohybují běžní zaměstnanci. Uvidí dobovou restauraci, bar, prodejnu gramodesek nebo obrovskou sekci dobové módy. Zlatá labuť bude pro všechny fanoušky dobových a výpravných seriálů, které lahodí oku a zároveň se v nich mohou potkat s problémy a situacemi, které sami řeší, jen zasazenými do jiného dobového rámce ,“ dodává Bobiňski.

„ Zlatá labuť je výjimečný projekt. Jde totiž o úplně první dobový seriál TV Nova v její historii. Sledovat budeme osudy lidí, které na přelomu třicátých a čtyřicátých let spojil nový luxusní obchodní dům, a to od jeho ředitele, přes vedoucí jednotlivých sekcí, ostrahu, vrátné až po prodavačky ,“ říká kreativní producentka TV Nova Klára Follová a dodává: „ Diváky zkraje příštího roku, kdy se Zlatá labuť chystá do vysílání TV Nova, čeká nejenom fascinující přehlídka dobových kostýmů, líčení, interiérů, rekvizit, ale hlavně strhující příběh nabitý dramatickými zvraty, emocemi a romantikou. To vše v podání hereckých legend i mladých hvězd českých obrazovek ."

Ústřední dvojici ztvární Adam Vacula a Marta Dancingerová. Kromě nich se diváci mohou těšit na Petra Kostku, Danielu Kolářovou, Petra Stacha, Kristýnu Ryška, Simonu Lewandowskou, Beátu Kaňokovou, Kryštofa Bartoše, Vasila Fridricha, Michaela Mauerovou, Vojtěcha Vodochodského, Gabrielu Míčovou, Tomáše Töpfera, Robina Ferra, Lucii Štěpánkovou, Adriana Jastrabana, Pavla Řezníčka a další.

zdroj: Nova