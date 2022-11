Vánoce na TV Prima: Šíleně smutná princezna či Sám doma

25.11.2022 12:04

Televize Prima nadělí pestrý program, který pobaví celou rodinu a navodí tu správnou pohodovou vánoční atmosféru. Zkrátka - co by to bylo za Vánoce bez Šíleně smutné princezny, Kevina či Pretty Woman? A navíc Prima divákům „upekla“ i sváteční speciály oblíbených pořadů.

Těšit se mohou na 7 pádů s Písničkou, Vánoční speciál Máme rádi Česko, Inkognito - Silvestr 2022, Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka a Silvestrovskou Partičku. Druhý adventní víkend se bude hledat nová královna krásy v přímém přenosu z galavečera České Miss Essens.

▲ Vánoční klasika Sám doma nebude chybět na TV Prima (foto: FTV Prima)

Kromě celé řady koprodukčních filmů s vánoční tematikou, které Prima nabídne v průběhu prosincových nedělních večerů, naladí diváky na sváteční atmosféru i dvě speciální vydání oblíbených zábavných pořadů. 20. prosince ve 20.15 přinese 7 pádů s Písničkou - speciál věnovaný památce Hany Zagorové s jejími nejbližšími. V pátek 23. prosince pak v prime time nabídne Vánoční speciál Máme rádi Česko.

Štědrý den na Primě odstartuje hned ráno pohádkou Krakonošův poklad, kterou bude ve vysílání následovat nestárnoucí klasika Lízin let do nebe. Dopoledne bude patřit ještě oblíbené Noci v muzeu a rodinné komedii Rolničky, kam se podíváš. Po obědě se na obrazovkách představí Hurvínek a kouzelné muzeum, Dařbuján a Pandrhola nebo Sedmero krkavců. V hlavním vysílacím čase pak zazní nezapomenutelná hláška „Harry, jdu do baráku!“ ve snímku Sám doma, na který naváže romantický film a lásce, která nezná hranice - Navždy spolu. Slavnostní den završí bláznivá komedie Matky na tahu o Vánocích.

▲ Láska hory přenáší uvede TV Prima (foto: FTV Prima)

Poslední den letošního roku načnou hned ráno Pan Popper a jeho tučňáci, po nichž dorazí na televizní obrazovky Krásná pokojská. K divákům se podívají i Tři chlapi na cestách, přijede Třetí princ a chybět nebude ani Cirkus v cirkuse. V podvečer se bude rozesmátí za každou cenu bránit Šíleně smutná princezna. Samotný sváteční večer pak bude patřit pořadům z vlastní tvorby a jejich silvestrovským speciálům. Trojici začne Inkognito - Silvestr 2022, následovat bude Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka a před půlnočním přípitkem naladí diváky Silvestrovská Partička.

V prosincovém programu kanálu Prima nebudou chybět ani dva speciální pořady z výjimečných událostí. 11. prosince završí své pátrání po nejkrásnější dívce pořad Hledá se Miss, a to v živém přenosu soutěže Česká Miss Essens z pražského O2 Universa, který Prima nabídne v přímém přenosu.

▲ Vánočních 7 pádů Hondy Dědka uvede TV Prima (foto: FTV Prima)

Stanice Prima

Zimní pohodu nabídne stanice Prima svým divákům již od začátku měsíce - 4. prosince se představí Anna Polívková coby Ženská na vrcholu v romantické komedii z vysokohorské chaty. O týden později diváky čeká premiéra snímku Láska hory přenáší, kde jednu z hlavních rolí ztvárnil Marek Lambora. Sváteční atmosféru pak 18. prosince vykouzlí Pohádky pro Emu. V čase vánočním nabídne Prima nejen klasické pohádky, jakými jsou Princ a Večernice (26. prosince), Šíleně smutná princezna (27. prosince) nebo Třetí princ (28. prosince), ale i ty moderní jako Hurvínek a kouzelné muzeum (24. prosince), Sedmero Krkavců (24. prosince) nebo Když draka bolí hlava (25. prosince). Připravena je samozřejmě i nadílka zahraničních filmů. Na Štědrý den zůstane Kevin Sám doma jen proto, aby o den později opět zůstal zapomenut rodinou v New Yorku v Sám doma 2.

▲ Silvestrovská Partička se objeví na TV Prima (foto: FTV Prima)

Prima COOL

Prosinec na Prima COOL bude stejně nadupaný jako zbytek roku. Na obrazovkách bude v dalších dílech řádit Partička, extra dávku humoru nabídnou i závěrečné díly novinek Joker Show a Bábovky a plechovky. Další pořad z vlastní tvorby, Blondýna, kutil a zabiják, se s diváky rozloučí 14. prosince večer a Luděk Staněk se bude před Vánocemi naposledy zlobit v závěrečné epizodě 20. prosince.

Den nato však na obrazovky dorazí pořádná nálož nekorektního humoru v premiérově uvedeném animovaném seriálu Brickleberry. Nouze nebude samozřejmě ani o povedené filmy. Prima COOL nabídne ve sváteční čas pohádky pro dospělé, a prosinec se tak ponese ve znamení fantasy ve snímcích o Percy Jacksonovi, dále ve filmech Valhalla: Říše bohů, Probuzení tmy nebo Solomon Kane.

Prima MAX

Pestrou filmovou nadílku bude Prima MAX přinášet po celý prosinec. Na Mikuláše se Nicolas Cage představí v premiérovém snímku Noční bouře, dva dny poté se bude na obrazovkách v další novince vyšetřovat Záhada v Saint-Tropez. Následující den nabídne rovnou dva oceňované filmy - Zlý časy v El Royale a Kde se touláš, Bernadetto? Hned ve dvou snímcích se ukáže i herecká hvězda současné mladé generace - Timothée Chalamet - 14. prosince ve snímku Krásný kluk a 25. prosince v Deštivém dni v New Yorku.

Prima KRIMI

Pro všechny, kteří nechtějí nechat své šedé buňky mozkové zahálet ani v době vánoční, si nabitý program připravil kanál Prima KRIMI. Od 3. prosince uvede v sobotním prime time premiérovou třetí řadu seriálu McDonaldová a Dodds, ve kterém nesourodá detektivní dvojice vyšetřuje zapeklité případy na pozadí krásného britského města Bath. Všední podvečery pak od 14. prosince obsadí Vraždy v Brokenwoodu s premiérovou osmou řadou. Každý den po obědě pak kanál nabídne pokračování oblíbeného seriálu Případ pro dva v premiérově uvedené sedmé řadě.

Prima LOVE

K Vánocům neodmyslitelně patří i romantické filmy a seriály, a se svou nabídkou tak nemůže zůstat pozadu ani nejzamilovanější český kanál Prima LOVE. Již od konce listopadu bude divačkám nabízet hned dvojitou dávku pohledného tureckého herce Cana Yamana, a to v seriálech Příchuť lásky a Recept na lásku, vysílaných každý den. V půlce měsíce se vrátí na obrazovky i telenovela Láska klepe na dveře. Divačky se dočkají také uzavření příběhů Rodiny doktora Kleista v premiérové závěrečné deváté řadě seriálu.

Prima ZOOM

Že svátky se slaví nejen u lidí, ale i u zvířat, předvede kanál Prima ZOOM od 1. prosince ve 23.00 v dokumentu Vánoce v říši zvířat. Tradiční českou rybu ve zcela novém světle bude v prosincové pátky vždy ve 20.00 ukazovat premiérová pátá řada oblíbeného dokumentárního seriálu Kapří monstra. Ve třpytu vánočních ozdob pak od 17. prosince tři soboty za sebou ve 23.00 pozve kanál diváky za oponu nejznámější královské rodiny v dokumentu Soukromý život Windsorů.

Prima SHOW

Ani nejmladší kanál skupiny Prima nezůstane letos v prosinci se svou nabídkou pozadu. 12. prosince přinese poslední příběh plný slz, radosti i překvapení během svatby v pořadu Den jak sen. V předvečer Štědrého dne se pak diváci dozví, který z párů se stal vítězem show LIKE HAF a odejde domů se svým čtyřnohým mazlíčkem a s půl milionem korun. Na Silvestra pak kanál začne vysílat populární reality show natočenou na sousedním Slovensku - Habovřesky.

zdroj: FTV Prima