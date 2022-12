Polsat Box se rozšířil o čtyři 4K kanály

03.12.2022 14:53

DNES!

Po období technických testů byly do nabídky polské satelitní pay-tv platformy Polsat Box (dříve Cyfrowy Polsat) k 1.12.2022 zařazeny nové Ultra HD kanály ve formátu 4K. Konkrétně se jedná o stanice Love Nature 4K, Museum 4K, MyZen 4K a Travelxp 4K.

Všechny čtyři Ultra HD kanály jspou dostupné od balíčku S pro satelitní DTH a kabelovou IPTV platformu a od balíčku Wygodnego pro internetovou OTT službu. Po tomto rozšíření nabídka Polsat Box nabízí 9 kanálů ve 4K rozlišení, včetně demo programu Hot Bird 4k1.

▲ Polsat Box (foto: Polsat Box)

Love Nature 4K, Museum 4K, MyZen 4K a Travelxp 4K jsou také k dispozici v Polsat Box Go jako součást balíčku Polsat Box Go Premium. Lze je sledovat na mobilních zařízeních Android TV 4K, Samsung Tizen 4K, Apple TV 4K a iOS podporujících rozlišení 4K. Uživatelé služby mají také přístup k Eleven Sports 1 4K, který je součástí balíčku Polsat Box Go Sport.

technické parametry - Love Nature 4K:

• Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Museum 4K, MyZen 4K, Travelxp 4K:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,727 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Love Nature 4K je kanadský kanál, který přibližuje divákům krásu přírody sdílením inspirativních příběhů a exkluzivního obsahu po celém světě. Podívejte se na zvířata v jejich přirozeném prostředí a navštivte některé z nejvíce inspirativních krajin.

Museum 4K představuje umělecké programy v širokém slova smyslu. Kanál je určen pro milovníky kultury. Vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez reklam, pořadů o architektuře, sochařství, designu, street artu, bodypaitingu atd.

MyZen 4K je lifestylový kanál zaměřený na ženy ve věku 25-49 let, který nabízí zábavné programy od praktických tipů na životní styl až po inspirativní dokumenty, módní časopisy a skutečné příběhy. MyZen 4K se ve svém vysílání věnuje řadě témat, včetně pohody, lehkých sportů, zdraví, krásy, vaření, domova, zahrady, ekologie, cestování a životních změn.

Travelxp 4K nabízí více než 1 000 hodin prémiového cestování a programů o životním stylu, včetně původní produkce z více než 60 zemí. Umožňuje vám objevovat kulturu, historii, kulinářské umění a životní styl míst z celého světa.

zdroj: satkurier.pl