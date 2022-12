ČT posouvá prezidentskou Superdebatu na neděli

20.12.2022 14:10

Velká prezidentská Superdebata bude na ČT již v neděli 8. ledna 2023. Pozváni do ní budou všichni oficiální kandidáti na prezidenta České republiky.

ČT se rozhodla změnit termín Superdebaty, aby se časově nepřekrývala s televizními debatami na komerčních televizích.

Česká televize se už v listopadu pokusila předvolební „souboj“ televizí o kandidáty i termíny vysílání vyřešit nabídkou společné debaty všech vysílatelů, komerční televize ale odmítly.

„ V České televizi si velmi dobře uvědomujeme celospolečenský význam a závažnost prezidentské volby, proto odmítáme z předvolebních debat dělat souboj vysílatelů. Pro nás je naopak důležité to, abychom zajistili co nejlepší informační servis pro diváky a nezasahovali nijak do předvolebních kampaní. To jsou důvody, proč přesouváme debatu před prvním kolem voleb na nedělní večer ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar CZ se navíc většina obyvatel Česka shoduje, že předvolební debaty v ČT jsou klíčové pro jejich finální volbu. Diváci jim přisuzují výrazně větší vliv na volební rozhodování než v případě diskuzí vysílaných na komerčních stanicích, a to v poměru sedmašedesát procent ku devatenácti. Sedmdesáti procentům dotazovaných se více líbí i obsahová stránka debat připravovaných zpravodajstvím ČT.

Debatu před prvním kolem volby odvysílá ČT1 a zpravodajská ČT24 v neděli 8. ledna od 20 hodin večer. Hostit ji bude Národní muzeum.