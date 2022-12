28,2E: Konec NOW XMAS, start NOW ROCK

27.12.2022 17:25

DNES!

S koncem vánočních svátků se vracejí pop up kanály k běžnému programovému obsahu a názvu. Jinak je tomu u stanice NOW XMAS, která byla v listopadu rebrandována z "devadesátkového" kanálu NOW 90s.

Stanice NOW XMAS po skončení vánočních svátků se divákům představila s novým obsahem a názvem NOW ROCK. Jak název stanice napovídá, program cílí na fanoušky rockové hudby. Vysílání bylo spuštěno žebříčkem 101 klasických rockových songů z pěti dekád - od 60. let minulého století až po milénium.

▲ NOW ROCK - záběr z příjmu stanice

Skupinu hudebních kanálů pod značkou NOW aktuálně tvoří dvě videoklipové televize zaměřené na jednu dekádu hitů - NOW 70s a NOW 80s. A nově také NOW ROCK.

Stanice se vysílá volně ( FTA) ze satelitu Astra 2G ze silného evropského svazku. Příjem programu je proto možný s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

technické parametry - NOW ROCK (dříve NOW XMAS):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA