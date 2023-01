Česká televize bude vysílat olympijské hry až do roku 2032

16.01.2023 12:25

DNES!

Česká televize nabídne divákům vysílání z olympijských her až do roku 2032. Vysílací práva pro čtvery hry v letech 2026 až 2032 získala od Mezinárodního olympijského výboru Evropská vysílací unie, jejímž členem je i Česká televize.

„ V roli viceprezidenta Evropské vysílací unie mám v gesci právě oblast sportu. Jednání s Mezinárodním olympijským výborem o právech na další čtyři olympijské cykly byla velmi náročná, dlouhá a komplexní. Důležitým faktorem při vyjednávání byla schopnost Evropské vysílací unie nabídnout divákům hry nejen prostřednictvím širokého televizního porytí, ale také na digitálních platformách ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „ Vývoj na trhu sportovních práv jasně ukazuje, jak zásadní je, že je Česká televize členem Evropské vysílací unie. Díky tomu můžeme našim divákům garantovat přenosy z největších sportovních svátků planety ve volném šíření až do roku 2032 .“

Kromě Evropské vysílací unie získala práva také společnost Warner Bros. Discovery, která společně a EBU předložila Mezinárodnímu olympijskému výboru nabídku souhrnně pro devětačtyřicet zemí Evropy. Získaná práva platí pro zimní olympijské hry v Miláně a v Cortině d´Ampezzo v roce 2026, hry XXXIV. olympiády v Los Angeles, zimní olympijské hry v roce 2030 a letní olympijské hry v roce 2032, které bude hostit Brisbane. Vysílací práva se vztahují rovněž na olympijské hry mládeže.

„ Vysílání České televize je pro nás naprosto zásadní pro prezentaci olympijských her a českých sportovců. Pro všechny sportovní fanoušky je vynikající zpráva, že budou moci sledovat následující čtvery hry opět v plném rozsahu s českou stopu, kterou Česká televize ve svém vysílání vždy zdůrazňuje ,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Česká, resp. Československá televize vysílala první olympijské hry v roce 1956. Od roku 1960 až do letních olympijských her v Rio de Janeiru v roce 2016 nabízela divákům vždy kompletní olympijský program. „ Mohu slíbit, že se i v dalších letech budeme soustředit na vystoupení českých sportovců, tedy na to, co by žádný zahraniční vysílatel garantovat nemohl ,“ konstatuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský a doplňuje: „ I v době, kdy byla exkluzivním vlastníkem práv společnost Discovery, tedy v olympijských cyklech let 2018 až 2024 se nám vždy podařilo vyjednat vysílání v rámci sublicence, díky které mohli diváci na programu ČT sport, tedy ve volném šíření, sledovat vše podstatné, a to včetně startů českých olympioniků .“

Díky nově uzavřené smlouvě bude Evropská vysílací unie od roku 2026 vlastnit volně vysílaná práva na televizní a digitální platformy. Každý její člen tak bude moct nabídnout z her nejen živé vysílání prostřednictvím televizního či rozhlasového šíření, ale také zpravodajství přes web, aplikace a platformy sociálních médií.

zdroj: ČT