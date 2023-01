Český rozhlas s exkluzivní právy na olympijské hry až do roku 2032

16.01.2023 11:03

DNES!

Český rozhlas je jediným rádiem v Česku, které získalo vysílací práva na olympijské hry pro období 2026-2032. Stanice Českého rozhlasu tak budou moci bezplatně odvysílat více než 200 hodin sportovních přenosů přímo z místa dění nebo přinášet informace i na digitálních platformách a sociálních sítích. Vysílací práva získal na základě dohody mezi Mezinárodním olympijským výborem a Evropskou vysílací unií, jejímž je členem.

Udělená vysílací práva zahrnují XXV. zimní olympijské hry Milano Cortina 2026, Hry XXXIV. olympiády Los Angeles 2028, XXVI. zimní olympijské hry 2030 a Hry XXXV. olympiády v Brisbane 2032 i Olympijské hry mládeže v období 2026-2032. Uzavřená dohoda zaručuje bezplatný dosah her prostřednictvím sítě veřejnoprávních vysílatelů EBU, z nichž naprostá většina vysílala olympijské hry i v minulých letech ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a Warner Bros. Discovery.

„ Považuji za velký úspěch, že se Evropské vysílací unii podařilo uzavřít dohodu, díky které budou zimní a letní olympijské hry od roku 2026 do roku 2032 dostupné co nejširšímu publiku po celé Evropě. Pro Český rozhlas to znamená, že budeme moci posluchačům poskytnout nejvíce přímých přenosů a reportáží z olympiád v historii. Sportovní fanoušci tak budou mít přístup k široké škále sportů, které mají rádi. Tento počin jenom podtrhuje význam Evropské vysílací unie ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu a místopředseda EBU René Zavoral.

„ Sport by měl být pro každého. Potřebujeme veřejnoprávní média, která spojí diváky velkých sportovních událostí, inspirují další generace sportovců a rozšíří fanouškovskou základnu pro nové a rozvíjející se sporty. Žádná jiná mediální značka nemůže zaručit tolik multiplatformního působení na tolik lidí. Tato dohoda jen podtrhuje neuvěřitelnou sílu médií veřejné služby, kde všichni táhneme za jeden provaz ,“ dodal generální ředitel EBU Noel Curran.

„ Jsme potěšeni, že jsme dosáhli dlouhodobé dohody se dvěma předními světovými mediálními společnostmi. EBU a její členové v celé Evropě poskytují bezkonkurenční dosah a expertízu a společnost Warner Bros. Discovery díky nedávnému spojení společností Warner Media a Discovery představuje jednu z největších světových mediálních a zábavních společností napříč všemi programovými žánry a platformami. Jejich zájem o získání práv dokazuje trvalou přitažlivost olympijských her v celé Evropě ,“ uvedl prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Od roku 2026 bude EBU držitelem volných vysílacích práv v televizi a na digitálních platformách. Každý člen EBU bude vysílat více než 200 hodin přenosů z olympijských her a nejméně 100 hodin televizního vysílání ze zimních olympijských her s širokou nabídkou rozhlasového vysílání, živého streamování a zpravodajství na webu, v aplikacích a na platformách sociálních médií.

EBU a její členové celoročně pokrývají širokou škálu olympijských sportů a také posluchači Českého rozhlasu mohou díky tomu být prostřednictvím rádia na většině velkých sportovních akcích, např. mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy, multisportovních akcích nebo národních šampionátech.

zdroj: ČRo