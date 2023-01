28,2E: Hudební tv věnovaná 80s v ostrém provozu

16.01.2023 17:38

DNES!

Hudební televizní stanice zaměřená na jednu dekádu zahájila pravidelné vysílání na britské satelitní pay-tv platformě Sky UK. Vysílání stanice s názvem That's 80s je poskytováno stále zdarma ( FTA).

Jedinou překážkou v příjmu stanice That's 80s je umístění programu do multiplexu vysílaný z transpondéru z britského svazku (UK beam). To značně omezuje možnost příjmu zajímavého hudebního programu financovaného z reklam.

▲ That's 80s - záběr z příjmu stanice

That's 80s má hlavní pokrytí nasměrované na území britských ostrovů. Směrem do Evropy signál slábne a příjem je možný ve vzdálenějších lokalitách s parabolami velkých rozměrů. Ale ani v takovém případě příjem není zcela garantován - jedná se o příjem mimo hlavní zónu pokrytí.

Kanál That's 80s je jedním z programů skupiny stanic That's TV, která divákům nabízí hity ze tří dekád minulého století - That's 60s věnované 60. létům, zmíněný That's 80s ale také hlavní program That's TV, vysílající bloky s hudbou 70. let.

technické parametry - That's 80s:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA