Nové dokumenty ČT: ožehavá témata, svědectví doby i cestopisy

26.01.2023 13:37

Celou řadu nových dokumentárních seriálů, pokračování oblíbených cyklů i solitérů připravila do vysílání Česká televize. Vysokou úrovní zpracování navazují na dlouholetou tradici a výjimečné postavení ČT v tomto žánru.

Jejich tvůrci se zaměřili na sociální a společenskou problematiku, na portréty významných osobností, na historická a válečná témata. Prostor dostanou také divácky oblíbené cestopisy.

„ Dokumenty mají v České televizi významné postavení a jsou jedním z pilířů jejího programu. Česká televize, jako hlavní tvůrce a koproducent této tvorby u nás, připravila do vysílání pořady reflektující celou řadu témat, od těch, co aktuálně rezonují společností, přes válečné, reportážní, historické, přírodopisné, politické, portrétní či cestopisné. Věnovat se budou mimo jiné smutnému výročí jednoho roku války na Ukrajině, problematice adopcí či exekucí, i jubileím významných osobností ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „ Na dokumentech jsme tradičně spolupracovali s renomovanými tvůrci i osobnostmi nastupující generace. Během jara odvysíláme například seriál V exekuci, v němž nesnadnou, ale vysoce aktuální problematiku zpracovaly režisérky Barbora Chalupová a Ivana Pauerová Miloševič. Zajímavým pohledem, nejen v kontextu zpravodajství České televize, které už bezmála rok přináší informace o válečném konfliktu na Ukrajině, je film Petra Jančárka Váleční reportéři o tom, jak novináři, kameramani a fotografové svoji profesi vnímají .“

▲ Dokument Léta s Jaromírem Hanzlíkem (foto: Česká televize)

Silné příběhy

Čtrnáct příběhů pěstounů ze čtrnácti krajů republiky bude vyprávět cyklus Plné hnízdo. „Spousty rodičů se dnes snaží o rodičovství dozvědět víc a v rámci svého pátrání mohou přijít i na to, že by sami mohli být skvělými pěstouny, kterých je v České republice kriticky málo,“ vysvětluje kreativní producentka Jiřina Budíková. Alarmujícím a doposud skrytým pohledem na fungování obchodu s dluhy je šestidílná dokumentární detektivka V exekuci rozkrývající systém dluhového labyrintu. I přes všechny překážky přitom ukazuje, že z této pasti lze najít cestu ven. „ Málokdo chápe, jak vážným celospolečenským problémem jsou exekuce. Rádi bychom naším seriálem přispěli ke změně situace podobně, jako se to podařilo dokumentům Šmejdi nebo V síti ,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„ Představovat válečný konflikt neznamená jen zabíjení a krev ,“ říká novinář a ředitel televizního studia ČT Ostrava Miroslav Karas ve filmu Petra Jančárka Váleční reportéři. Obsahuje výpovědi elitních novinářů - Michala Kubala, Petry Procházkové, Václava Černohorského, Martina Dorazína, Terezy Engelové a dalších - kteří pravidelně přinášejí zpravodajství z válečných konfliktů.

S kamerou na cestách

Po Stopách Járy Cimrmana se vydá stejnojmenný šestidílný seriál. S průvodcem Miroslavem Táborským budou putovat i herci slavného divadelního souboru po místech, která jsou spojena s otiskem světem neuznaného génia. V osmi dílech Příběhů starých hospod vezme Josef Polášek diváky do hospod a hostinců, poodkryje jejich minulost a zprostředkuje jedinečnou atmosféru. Spolu s manželkou a varhanicí Michaelou pak v šesti epizodách Varhanního NEJ představí ty nejzajímavější královské nástroje v naší zemi.

▲ Cyklus V exekuci (foto: Česká televize)

Zajímavé osobnosti

Intimním portrétem Jitky Molavcové je film Klaunka. „ Její obdivuhodné herectví nemá jen klaunský, ale i hluboký intelektuální rozměr. Poznala jsem, že Jitka je nejvěrnější a nejčistší duše, jakou znám ,“ přibližuje osobnost známé herečky, zpěvačky a hudebnice scenáristka a režisérka Olga Sommerová. Bilanční film Viktora Polesného Léta s Jaromírem Hanzlíkem vznikl u příležitosti hercových pětasedmdesátin. Zachycuje období jeho hvězdné slávy, ale i dobu uměleckého mlčení, život v zahraničí a návrat domů a k herectví. Snímek Ivan - Král tří akordů režiséra Šimona Šafránka vykreslí významného českého rockového hudebníka perspektivou zatím dosud nepopsané etapy jeho tuzemské kariéry včetně jejího společenského přesahu v devadesátých letech.

Exkurze do historie

Koprodukční dvacetidílný česko-slovenský projekt StB: Přísně tajné! s odstupem třiceti let nahlédne do světa organizace, která ovlivňovala vše podstatné v Československu. Cestu obyčejné švadleny k majitelce věhlasného módního salónu dokumentuje film Hana Podolská, legenda české módy. Provede úspěšnými, ale i mnohými tragickými událostmi, které poznamenaly život ženy, jež se stala spolutvůrkyní módního stylu první republiky.

Exkluzivně v iVysílání

Výhradně pro online platformu České televize vznikl pětidílný cestopisný seriál autorů Martina Loužeckého a Jakuba Jelínka Skejty a lopaty o Jižní Africe a jejích obyvatelích očima skejťáků, kteří tam v rámci charitativní iniciativy budují skateparky. Účinnou, leč bolestivou cestou, poznávají cizí zemi, snaží se porozumět její kultuře a lidem.

Z kin na televizní obrazovku

Kromě celé řady původních dokumentů nabídne Česká televize divákům televizní premiéry čtyř snímků, které vznikly v její koprodukci. Jsou jimi filmy scenáristky a režisérky Heleny Třeštíkové René - vězeň svobody, Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara, Jak jsem se stala partyzánkou scenáristky a režisérky Very Lackové a Planeta Praha režiséra Jana Hoška.

