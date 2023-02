TVR Sport a TVR Folklore odstartují letos

21.02.2023 09:22

DNES!

Představenstvo rumunské veřejnoprávní televize TVR (Televiziune Romana) schválilo vznik dvou nových tématických kanálů TVR Folklore a TVR Sport. Jak již názvy programů napovídají TVR Sport bude sportovní kanál a TVR Folklore program zaměřený na lidovou hudbu.

TVR si zajistila vysílací práva k řadě sportovních událostí - například ME ve fotbale hráčů do 21 let, které bude hostit Rumunsko a Gruzie, ME U19, ženský futsal UEFA, UEFA futsal U19 a mnoha dalším. Vše by mohla uplatit na chystaném programu TVR Sport.

Nové programy budou fungovat efektivně bez dodatečných rozpočtových prostředků jako u znovuspuštěné stanice TVR Info a TVR Cultural.

" V první řadě lépe využijeme obrovský archiv veřejnoprávní televize a předkupní právo, které při pořizování sportovních přenosů máme ," uvedl generální ředitel TVR Dan Turturică.

" Bylo by obrovskou chybou nadále nechávat tisíce hodin kvalitních nahrávek lidové hudby, pořadů o tradicích a folklóru, sportovních přenosů pohřbených v archivu a nenabídnout je znovu divákům ," líčí šéf TVR.

A tvrdí také, že "by bylo obrovskou chybou nadále odmítat získávání národních a mezinárodních sportovních soutěží, některé zdarma, většinou za rozumné ceny, jenom proto, že nemáme vysílací prostor."

TVR se netají tím, že chce nové stanice spustit proto, aby se staly potenciálním zdrojem nových příjmů z reklamy na veřejnoprávní televizi.

Rumunská televize TVR od státu pro letošní celý rok získala 415 milionů leu (cca 2 miliardy Kč). Jen náklady na platy zaměstnanců jsou 306 milionů leu. Za distribuci televizního signálu TVR platí 80 milionů leu, za energie 40 milionů, za provoz stanice TVR Moldova 11 milionů leu, orgánům kolektivní správy platí 3,5 milionu leu a na DPH odvádí 1,2 milionu leu.

Aby televize měla na výrobu pořadů, musí vysílat reklamu. " Přežití a rozvoj veřejnoprávní televize závisí na objemu prodané reklamy. Proto jsme potřebovali změnit zákon, aby nám umožnil navýšit počet reklamních minut - věděli jsme, že tím naše diváky naštveme, ale neměli jsme na výběr ," popisuje generální ředitel TVR Dan Turturică.

zdroj: TeveHaber + TVR